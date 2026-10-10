Três moradores de Araçatuba perderam, juntos, R$ 7.670 após caírem no golpe do falso filho. Os casos foram registrados nesta sexta-feira (9), na Central de Polícia Judiciária (CPJ). As vítimas receberam mensagens pelo WhatsApp de criminosos que utilizaram fotografias de familiares para solicitar dinheiro.

De acordo com os boletins de ocorrência, os golpistas se passaram pelos filhos das vítimas e pediram transferências bancárias ou pagamentos de boletos. Os moradores descobriram a fraude somente após realizar as transações.

Idosa perdeu R$ 3 mil