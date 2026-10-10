Três moradores de Araçatuba perderam, juntos, R$ 7.670 após caírem no golpe do falso filho. Os casos foram registrados nesta sexta-feira (9), na Central de Polícia Judiciária (CPJ). As vítimas receberam mensagens pelo WhatsApp de criminosos que utilizaram fotografias de familiares para solicitar dinheiro.
De acordo com os boletins de ocorrência, os golpistas se passaram pelos filhos das vítimas e pediram transferências bancárias ou pagamentos de boletos. Os moradores descobriram a fraude somente após realizar as transações.
Idosa perdeu R$ 3 mil
O primeiro caso envolveu uma aposentada de 79 anos, moradora do Jardim do Prado. Ela recebeu mensagens de um número desconhecido que utilizava a fotografia de seu filho.
Acreditando no pedido, a idosa depositou R$ 3 mil em uma casa lotérica. Posteriormente, descobriu que o filho não havia solicitado o dinheiro. O golpe ocorreu na quinta-feira (8), mas a vítima procurou a polícia na sexta.
Outras duas vítimas
No segundo caso, uma cozinheira de 50 anos, moradora do bairro Planalto, perdeu R$ 1.870. Segundo o boletim de ocorrência, ela recebeu mensagens de uma pessoa que utilizava a foto de seu filho e solicitava o pagamento de um boleto por Pix.
Já a terceira vítima foi um aposentado de 66 anos, morador do Jardim Brasília. Ele pagou um boleto de R$ 2.200 e realizou outro depósito de R$ 600, totalizando R$ 2.800.
Após as transferências, o verdadeiro filho apareceu na residência e negou ter solicitado qualquer quantia. Dessa forma, o aposentado percebeu que havia caído em um golpe.
A Polícia Civil registrou os três casos como estelionato e encaminhou os boletins às unidades responsáveis pela apuração.
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