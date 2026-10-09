A Câmara de Brejo Alegre rejeitou duas vezes, nesta quinta-feira (8), o Projeto de Lei Complementar nº 14/2026, encaminhado pelo prefeito Adriano Marcelo Bonilha (União Brasil), que solicitava autorização para remanejar R$ 855 mil no orçamento municipal.

Os sete vereadores que participaram das votações foram contrários à proposta. O projeto foi rejeitado inicialmente na sessão ordinária e voltou à apreciação em uma sessão extraordinária, iniciada às 21h10, quando a decisão foi mantida.

Encaminhado em 5 de outubro, o projeto previa a abertura de crédito adicional suplementar, com recursos provenientes da anulação de outras dotações orçamentárias. O dinheiro seria redistribuído entre áreas como saúde, educação, assistência social, obras, serviços urbanos, agricultura e transporte de trabalhadores.