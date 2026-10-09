O cadastro de ambulantes para o Dia de Finados em Araçatuba será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro. O Fundo Social de Solidariedade (FSS) receberá as inscrições dos interessados em trabalhar nas imediações dos cemitérios municipais no dia 2 de novembro.
Ao todo, a Prefeitura disponibilizará 373 espaços para a comercialização de velas, flores, artigos religiosos e alimentos. Desse total, 181 ficam no Cemitério Recanto da Paz e 192 no Cemitério da Saudade.
O valor cobrado será de R$ 4,26 por metro quadrado. Além disso, haverá uma taxa de licença de R$ 26,86, mas ambulantes que possuem carteirinha emitida pela Prefeitura estarão isentos dessa cobrança.
Como fazer o cadastro
Os interessados devem comparecer à sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Abramo Gon, 190, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
O atendimento ocorrerá de terça-feira (13) a sexta-feira (16), das 9h às 16h. Além disso, os ambulantes podem esclarecer dúvidas pelo telefone (18) 3607-6685.
Após a reserva do espaço, a Prefeitura emitirá um boleto para pagamento das taxas. Os interessados poderão quitar o documento em casas lotéricas ou bancos conveniados.
Recursos serão destinados a ações sociais
Segundo a Prefeitura, toda a arrecadação obtida com a ocupação dos espaços será destinada ao Fundo Social de Solidariedade.
Dessa forma, os recursos ajudarão a financiar ações de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.
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