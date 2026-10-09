O cadastro de ambulantes para o Dia de Finados em Araçatuba será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro. O Fundo Social de Solidariedade (FSS) receberá as inscrições dos interessados em trabalhar nas imediações dos cemitérios municipais no dia 2 de novembro.

Ao todo, a Prefeitura disponibilizará 373 espaços para a comercialização de velas, flores, artigos religiosos e alimentos. Desse total, 181 ficam no Cemitério Recanto da Paz e 192 no Cemitério da Saudade.

O valor cobrado será de R$ 4,26 por metro quadrado. Além disso, haverá uma taxa de licença de R$ 26,86, mas ambulantes que possuem carteirinha emitida pela Prefeitura estarão isentos dessa cobrança.

Como fazer o cadastro