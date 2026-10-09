Uma operação contra o tráfico de drogas em Penápolis terminou com dois homens presos em flagrante no final da tarde desta quinta-feira (8). A ação conjunta da Polícia Civil e do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) ocorreu na região do bairro Rosa Alberton.
Segundo a Polícia Civil, as equipes cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão após investigações conduzidas pelo 1º Distrito Policial de Penápolis.
Durante as diligências, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie, cuja origem não foi comprovada.
Policiais encontram drogas e revólver
De acordo com a polícia, o primeiro investigado, identificado pelas iniciais C.R.S., acabou preso em flagrante por tráfico de drogas após a localização dos entorpecentes e do dinheiro.
Já o segundo suspeito, identificado como E.J.F., morava duas casas ao lado. Durante as buscas, os agentes localizaram porções de cocaína que haviam sido dispensadas sobre o telhado de um imóvel vizinho.
Além disso, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e munições. Diante dos fatos, a equipe prendeu o segundo investigado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Operação mobilizou policiais civis e Baep
A operação contou com 12 policiais civis, distribuídos em três viaturas, além de cinco guarnições do 12º Baep de Araçatuba.
Os delegados Pedro Henrique Carvalho da Silva, Thales Eduardo Anhesini e Gesse Rangel coordenaram os trabalhos.
Durante a ação, as equipes também apreenderam aparelhos celulares. Segundo a Polícia Civil, a análise dos dispositivos poderá contribuir para o aprofundamento das investigações e a identificação de outros possíveis envolvidos.
Após as prisões, os policiais encaminharam os dois homens à unidade policial, onde a autoridade responsável adotou as medidas cabíveis.
Ambos permaneceram à disposição da Justiça.
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