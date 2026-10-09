Uma operação contra o tráfico de drogas em Penápolis terminou com dois homens presos em flagrante no final da tarde desta quinta-feira (8). A ação conjunta da Polícia Civil e do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) ocorreu na região do bairro Rosa Alberton.

Segundo a Polícia Civil, as equipes cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão após investigações conduzidas pelo 1º Distrito Policial de Penápolis.

Durante as diligências, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie, cuja origem não foi comprovada.

Policiais encontram drogas e revólver