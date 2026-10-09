Dois homens foram presos durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil realizada na quinta-feira (8), em Penápolis. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e combater o tráfico de drogas e outros crimes.
Durante a operação, as equipes apreenderam drogas, uma arma de fogo, munições, dinheiro e aparelhos celulares. Os materiais foram recolhidos para as providências legais e poderão contribuir com o avanço das investigações.
Segundo as forças policiais, a operação também busca aprofundar as apurações e identificar possíveis outros envolvidos nas atividades criminosas.
Os dois presos foram encaminhados para as providências de polícia judiciária.
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