09 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AÇÃO EM PENÁPOLIS

Operação prende dois e apreende arma, munições e drogas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Ação conjunta das polícias Militar e Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade
Ação conjunta das polícias Militar e Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade

Dois homens foram presos durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil realizada na quinta-feira (8), em Penápolis. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e combater o tráfico de drogas e outros crimes.

Durante a operação, as equipes apreenderam drogas, uma arma de fogo, munições, dinheiro e aparelhos celulares. Os materiais foram recolhidos para as providências legais e poderão contribuir com o avanço das investigações.

Segundo as forças policiais, a operação também busca aprofundar as apurações e identificar possíveis outros envolvidos nas atividades criminosas.

Os dois presos foram encaminhados para as providências de polícia judiciária.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários