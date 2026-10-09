Um veículo furtado foi localizado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (8), em uma oficina mecânica no bairro Alvorada, em Araçatuba. O automóvel estava com o capô aberto e peças do cabeçote desmontadas quando foi encontrado pelos policiais.

Segundo a Polícia Militar, a equipe chegou ao estabelecimento após receber informações sobre o possível destino do veículo. Durante as diligências, os policiais avistaram um guincho nas proximidades e conseguiram localizar o automóvel na oficina.

Questionado, um funcionário do estabelecimento afirmou que havia comprado o carro por meio de um anúncio publicado em um grupo de compra e venda na internet. Segundo ele, o vendedor justificou o preço abaixo do mercado alegando que o veículo apresentava problemas mecânicos.