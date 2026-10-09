09 de outubro de 2026
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ARAÇATUBA

Carro furtado é encontrado desmontado em oficina mecânica

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Veículo estava com peças do cabeçote desmontadas; funcionário disse ter comprado pela internet
Veículo estava com peças do cabeçote desmontadas; funcionário disse ter comprado pela internet

Um veículo furtado foi localizado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (8), em uma oficina mecânica no bairro Alvorada, em Araçatuba. O automóvel estava com o capô aberto e peças do cabeçote desmontadas quando foi encontrado pelos policiais.

Segundo a Polícia Militar, a equipe chegou ao estabelecimento após receber informações sobre o possível destino do veículo. Durante as diligências, os policiais avistaram um guincho nas proximidades e conseguiram localizar o automóvel na oficina.

Questionado, um funcionário do estabelecimento afirmou que havia comprado o carro por meio de um anúncio publicado em um grupo de compra e venda na internet. Segundo ele, o vendedor justificou o preço abaixo do mercado alegando que o veículo apresentava problemas mecânicos.

O funcionário apresentou informações sobre a negociação, incluindo um comprovante de transferência via Pix. Ele também relatou que a documentação do automóvel foi entregue posteriormente por um entregador de aplicativo.

O envolvido foi levado à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como receptação culposa e estelionato. Após prestar depoimento, ele foi liberado. O veículo recuperado foi devolvido à vítima.

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