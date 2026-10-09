Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (9), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
AIRTON DE ALMEIDA – Araçatuba
Idade: 71 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 08/10/2026, às 23h30
Sepultamento: 09/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério não informado
IZAURA DE AFONSO SILVA – Araçatuba
Idade: 79 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 09/10/2026, às 13h
Sepultamento: 10/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz
BENEDITA ROSA PANTAROTO – Clementina
Idade: 84 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 08/10/2026, às 17h
Sepultamento: 09/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal de Clementina
VILMA CONDE DA SILVA – Gabriel Monteiro
Idade: 81 anos
Velório: Velório Municipal de Gabriel Monteiro
Data: 08/10/2026, às 18h
Sepultamento: 09/10/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal de Gabriel Monteiro
TEODASIA FERREIRA NEVES – Birigui
Idade: 57 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 09/10/2026, às 6h
Sepultamento: 09/10/2026, às 14h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
PASCOALINA FERREIRA JAQUIE (DONA COTA) – Birigui
Idade: 75 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 3)
Data: 09/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 09/10/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal de Bilac
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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