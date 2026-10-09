Um homem de 36 anos, que trabalhava na construção civil, morreu na manhã desta sexta-feira (9) após ser atacado com golpes de faca em uma obra localizada na região da Avenida Euclides Miragaia com a Rua João Donato, na Vila Angélica, em Birigui.

Segundo as informações apuradas preliminarmente pela Folha da Região, a vítima teria sido surpreendida quando chegava ao local para iniciar o trabalho. O suspeito, que também trabalharia na construção civil, estaria aguardando a chegada do homem e teria partido contra ele, desferindo pelo menos sete golpes de faca.

Ainda conforme relatos obtidos no local, os dois já teriam se envolvido em uma discussão alguns dias antes, ocasião em que teriam entrado em luta corporal. Após o episódio, o suspeito teria feito ameaças contra a vítima, inclusive afirmando que iria matá-la. Essa informação, no entanto, ainda deverá ser esclarecida pela investigação.