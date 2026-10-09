Um homem de 36 anos, que trabalhava na construção civil, morreu na manhã desta sexta-feira (9) após ser atacado com golpes de faca em uma obra localizada na região da Avenida Euclides Miragaia com a Rua João Donato, na Vila Angélica, em Birigui.
Segundo as informações apuradas preliminarmente pela Folha da Região, a vítima teria sido surpreendida quando chegava ao local para iniciar o trabalho. O suspeito, que também trabalharia na construção civil, estaria aguardando a chegada do homem e teria partido contra ele, desferindo pelo menos sete golpes de faca.
Ainda conforme relatos obtidos no local, os dois já teriam se envolvido em uma discussão alguns dias antes, ocasião em que teriam entrado em luta corporal. Após o episódio, o suspeito teria feito ameaças contra a vítima, inclusive afirmando que iria matá-la. Essa informação, no entanto, ainda deverá ser esclarecida pela investigação.
Após o ataque, o homem foi socorrido por uma unidade de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal. Apesar dos esforços das equipes de atendimento, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.
A Polícia Militar permaneceu no local, que foi preservado para o trabalho da perícia técnica. Segundo informações policiais, durante os trabalhos preliminares na cena foram localizados, além de vestígios de sangue, um aparelho celular e um boné.
O suspeito ainda não havia sido localizado até a publicação desta notícia, conforme as informações iniciais.
A ocorrência está sendo registrada e deverá ser investigada pela Polícia Civil de Birigui. A dinâmica do crime, a motivação e as circunstâncias que antecederam o ataque ainda serão apuradas.
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