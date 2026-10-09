09 de outubro de 2026
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PARQUE DO POVO

Birigui terá programação gratuita para crianças neste domingo

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Evento no Parque do Povo começa às 17h e terá brinquedos, esportes, música e distribuição de doces
Evento no Parque do Povo começa às 17h e terá brinquedos, esportes, música e distribuição de doces

Birigui terá uma programação gratuita voltada às crianças neste domingo (11), a partir das 17h, no Parque do Povo. A agenda reúne opções de lazer, atividades esportivas, apresentações musicais e atrações para as famílias.

Entre as opções previstas estão brinquedos infláveis, tobogãs, touro mecânico, futebol de sabão, cama elástica e outras estruturas recreativas. Também haverá distribuição de pipoca e algodão-doce, além de atividades como tênis de mesa, xadrez, damas, vôlei, futebol e brincadeiras tradicionais.

Uma das atrações será a BR City, disponibilizada pela concessionária ViaRondon, com minicarros que poderão ser conduzidos por crianças de até 10 anos. A programação musical contará com Janaína Rodrigues, no vocal, e Kaik, no cajón, além de uma apresentação da Corporação Musical Maestro Antônio Passareli.

A Feira de Domingo funcionará normalmente, com praça de alimentação e feira de artesanato. A programação especial integra as atividades de Dia das Crianças na cidade e será realizada em espaço público de lazer.

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