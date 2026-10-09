Birigui terá uma programação gratuita voltada às crianças neste domingo (11), a partir das 17h, no Parque do Povo. A agenda reúne opções de lazer, atividades esportivas, apresentações musicais e atrações para as famílias.

Entre as opções previstas estão brinquedos infláveis, tobogãs, touro mecânico, futebol de sabão, cama elástica e outras estruturas recreativas. Também haverá distribuição de pipoca e algodão-doce, além de atividades como tênis de mesa, xadrez, damas, vôlei, futebol e brincadeiras tradicionais.

Uma das atrações será a BR City, disponibilizada pela concessionária ViaRondon, com minicarros que poderão ser conduzidos por crianças de até 10 anos. A programação musical contará com Janaína Rodrigues, no vocal, e Kaik, no cajón, além de uma apresentação da Corporação Musical Maestro Antônio Passareli.