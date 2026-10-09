Os interessados em disputar uma vaga de professor auxiliar na rede municipal de ensino de Birigui ganharam mais prazo para participar do concurso público. As inscrições, que terminariam anteriormente, foram prorrogadas até 29 de outubro, conforme retificação do edital publicada no Diário Oficial Eletrônico.

O Concurso Público nº 01/2026 oferece dez vagas para a Secretaria Municipal de Educação. Nove são destinadas à ampla concorrência e uma é reservada a pessoas com deficiência. Para concorrer, é necessário ter licenciatura plena em Pedagogia ou curso Normal Superior, com habilitação para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental.

A remuneração prevista é de R$ 30,53 por hora-aula, com jornada de até 40 horas semanais, conforme a necessidade da rede municipal. O edital também prevê vale-alimentação e prêmio assiduidade, benefícios que, somados, podem chegar a R$ 1.250.