Os interessados em disputar uma vaga de professor auxiliar na rede municipal de ensino de Birigui ganharam mais prazo para participar do concurso público. As inscrições, que terminariam anteriormente, foram prorrogadas até 29 de outubro, conforme retificação do edital publicada no Diário Oficial Eletrônico.
O Concurso Público nº 01/2026 oferece dez vagas para a Secretaria Municipal de Educação. Nove são destinadas à ampla concorrência e uma é reservada a pessoas com deficiência. Para concorrer, é necessário ter licenciatura plena em Pedagogia ou curso Normal Superior, com habilitação para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental.
A remuneração prevista é de R$ 30,53 por hora-aula, com jornada de até 40 horas semanais, conforme a necessidade da rede municipal. O edital também prevê vale-alimentação e prêmio assiduidade, benefícios que, somados, podem chegar a R$ 1.250.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto ACCESS, responsável pela organização do processo seletivo, em www.access.org.br. A taxa é de R$ 54, e o pagamento poderá ser realizado até 30 de outubro.
Segundo o cronograma atualizado, a divulgação preliminar das inscrições deferidas está prevista para 4 de novembro. O período para apresentação de recursos será nos dias 5 e 6, enquanto a lista definitiva deve sair em 11 de novembro.
A prova objetiva está prevista para 29 de novembro, das 14h às 17h, em Birigui. O processo também contará com avaliação de títulos. De acordo com a publicação, as demais datas do cronograma permanecem inalteradas.
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