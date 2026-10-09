Os moradores de Araçatuba terão mudanças no atendimento dos serviços municipais na próxima segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Enquanto os setores administrativos da Prefeitura não terão expediente, serviços considerados essenciais continuarão funcionando.

Na área da saúde, estarão disponíveis o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Pronto-Socorro Municipal e o Pronto-Socorro Odontológico. A coleta de lixo também será mantida, sem alteração prevista no serviço durante o feriado.

Os cemitérios municipais, a capela municipal, os parques públicos e os ecopontos igualmente permanecerão em funcionamento. A relação inclui serviços de atendimento e espaços públicos que poderão ser utilizados pela população ao longo do dia.

O que estará fechado