Os moradores de Araçatuba terão mudanças no atendimento dos serviços municipais na próxima segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Enquanto os setores administrativos da Prefeitura não terão expediente, serviços considerados essenciais continuarão funcionando.
Na área da saúde, estarão disponíveis o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Pronto-Socorro Municipal e o Pronto-Socorro Odontológico. A coleta de lixo também será mantida, sem alteração prevista no serviço durante o feriado.
Os cemitérios municipais, a capela municipal, os parques públicos e os ecopontos igualmente permanecerão em funcionamento. A relação inclui serviços de atendimento e espaços públicos que poderão ser utilizados pela população ao longo do dia.
O que estará fechado
Não haverá atendimento no Paço Municipal, nas secretarias municipais e no Atende Fácil. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Museu Ferroviário e a Biblioteca Municipal também ficarão fechados na segunda-feira.
A orientação é que os moradores antecipem solicitações administrativas que dependam de atendimento presencial. Em caso de urgência ou emergência, a população poderá procurar os serviços de saúde que continuarão operando durante o feriado.
Serviços que funcionam:
Samu;
Pronto-Socorro Municipal;
Pronto-Socorro Odontológico;
Cemitérios e capela municipal;
Parques públicos;
Coleta de lixo;
Ecopontos.
Serviços que fecham:
Paço Municipal;
Secretarias municipais;
Atende Fácil;
Unidades Básicas de Saúde (UBSs);
Museu Ferroviário;
Biblioteca Municipal.
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