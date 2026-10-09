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12 DE OUTUBRO

Veja o que abre e fecha em Araçatuba no feriado de segunda-feira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Wesley Pedrosa/Folha da Região
Urgência, coleta de lixo e ecopontos funcionam normalmente; UBSs e repartições ficam fechadas
Urgência, coleta de lixo e ecopontos funcionam normalmente; UBSs e repartições ficam fechadas

Os moradores de Araçatuba terão mudanças no atendimento dos serviços municipais na próxima segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Enquanto os setores administrativos da Prefeitura não terão expediente, serviços considerados essenciais continuarão funcionando.

Na área da saúde, estarão disponíveis o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Pronto-Socorro Municipal e o Pronto-Socorro Odontológico. A coleta de lixo também será mantida, sem alteração prevista no serviço durante o feriado.

Os cemitérios municipais, a capela municipal, os parques públicos e os ecopontos igualmente permanecerão em funcionamento. A relação inclui serviços de atendimento e espaços públicos que poderão ser utilizados pela população ao longo do dia.

O que estará fechado

Não haverá atendimento no Paço Municipal, nas secretarias municipais e no Atende Fácil. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Museu Ferroviário e a Biblioteca Municipal também ficarão fechados na segunda-feira.

A orientação é que os moradores antecipem solicitações administrativas que dependam de atendimento presencial. Em caso de urgência ou emergência, a população poderá procurar os serviços de saúde que continuarão operando durante o feriado.

Serviços que funcionam:

Samu;
Pronto-Socorro Municipal;
Pronto-Socorro Odontológico;
Cemitérios e capela municipal;
Parques públicos;
Coleta de lixo;
Ecopontos.

Serviços que fecham:

Paço Municipal;
Secretarias municipais;
Atende Fácil;
Unidades Básicas de Saúde (UBSs);
Museu Ferroviário;
Biblioteca Municipal.

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