Um pastor e um programador foram presos em flagrante na manhã de quinta-feira (8), suspeitos de participar de um grupo internacional investigado por comercializar imagens de abuso e exploração sexual infantil. As prisões ocorreram em São José do Rio Preto e Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba.

A operação também teve desdobramentos em Votuporanga, onde um policial penal está entre os investigados. De acordo com as informações divulgadas, equipes policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Votuporanga e outro em Santa Fé do Sul.

A investigação faz parte de uma ação internacional com apoio da Interpol, realizada por etapas em países da Europa, Ásia e América Latina. A estimativa policial é de que o grupo investigado reúna mais de 250 pessoas.