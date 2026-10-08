08 de outubro de 2026
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Caminhão carregado de cana tomba em rodovia de Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Por causa do tombamento, o trânsito no sentido Santo Antônio do Aracanguá passou a operar com desvio; veículos continuavam circulando pelo trecho
Por causa do tombamento, o trânsito no sentido Santo Antônio do Aracanguá passou a operar com desvio; veículos continuavam circulando pelo trecho

Um caminhão carregado de cana-de-açúcar tombou na tarde desta quinta-feira (8), na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O acidente ocorreu por volta das 14h15, no quilômetro 42, e provocou a interdição da pista no sentido Santo Antônio do Aracanguá.

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a mureta de concreto que separa as pistas. Em seguida, o veículo tombou e bloqueou a pista norte da rodovia.

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.

Trânsito segue com desvio

Por causa do tombamento, o trânsito no sentido Santo Antônio do Aracanguá passou a operar com desvio. No entanto, os veículos continuavam circulando pelo trecho.

Já a pista sul, no sentido contrário, permanecia totalmente liberada.

Até a última atualização, a ocorrência ainda estava em andamento. As equipes aguardavam o transbordo da carga de cana-de-açúcar para realizar o destombamento do caminhão e liberar a pista.

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