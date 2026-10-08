Um caminhão carregado de cana-de-açúcar tombou na tarde desta quinta-feira (8), na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O acidente ocorreu por volta das 14h15, no quilômetro 42, e provocou a interdição da pista no sentido Santo Antônio do Aracanguá.

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a mureta de concreto que separa as pistas. Em seguida, o veículo tombou e bloqueou a pista norte da rodovia.

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.

Trânsito segue com desvio