A Corregedoria Municipal de Araçatuba instaurou procedimento administrativo para apurar uma denúncia envolvendo um servidor público e uma adolescente que atua como jovem aprendiz na Prefeitura. A informação foi confirmada pela administração municipal nesta quinta-feira (8).

Segundo a Prefeitura, a denúncia envolve uma possível conduta incompatível com o ambiente de trabalho e com os princípios da administração pública. O episódio teria ocorrido há aproximadamente duas semanas.

A natureza da conduta denunciada não foi detalhada pela Prefeitura, que informou estar preservando o sigilo do procedimento e a identidade da adolescente.

Adolescente foi ouvida