A Corregedoria Municipal de Araçatuba instaurou procedimento administrativo para apurar uma denúncia envolvendo um servidor público e uma adolescente que atua como jovem aprendiz na Prefeitura. A informação foi confirmada pela administração municipal nesta quinta-feira (8).
Segundo a Prefeitura, a denúncia envolve uma possível conduta incompatível com o ambiente de trabalho e com os princípios da administração pública. O episódio teria ocorrido há aproximadamente duas semanas.
A natureza da conduta denunciada não foi detalhada pela Prefeitura, que informou estar preservando o sigilo do procedimento e a identidade da adolescente.
Adolescente foi ouvida
Durante as diligências iniciais, a jovem foi ouvida pela Corregedoria Municipal, na presença dos pais, conforme informou a administração.
O servidor mencionado na denúncia permanece exercendo normalmente suas funções. Segundo a Prefeitura, ele trabalha em setor diferente daquele em que a adolescente atua, circunstância considerada pela administração para mantê-lo em atividade durante a apuração.
A Corregedoria deverá esclarecer as circunstâncias do episódio e verificar se houve eventual responsabilidade funcional do servidor.
Sigilo da apuração
A Prefeitura informou que adotará cautela na divulgação de informações para preservar a adolescente e garantir o sigilo necessário ao procedimento administrativo.
Por esse motivo, detalhes da denúncia não serão divulgados neste momento.
Segundo as informações obtidas pela reportagem, até quinta-feira não havia registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso.
A investigação administrativa segue em andamento, sem prazo de conclusão informado.
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