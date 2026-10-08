08 de outubro de 2026
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SOB INVESTIGAÇÃO

Prefeitura apura denúncia contra servidor em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso envolve uma adolescente que atua como jovem aprendiz na administração municipal; servidor permanece em atividade enquanto a Corregedoria investiga
Caso envolve uma adolescente que atua como jovem aprendiz na administração municipal; servidor permanece em atividade enquanto a Corregedoria investiga

A Corregedoria Municipal de Araçatuba instaurou procedimento administrativo para apurar uma denúncia envolvendo um servidor público e uma adolescente que atua como jovem aprendiz na Prefeitura. A informação foi confirmada pela administração municipal nesta quinta-feira (8).

Segundo a Prefeitura, a denúncia envolve uma possível conduta incompatível com o ambiente de trabalho e com os princípios da administração pública. O episódio teria ocorrido aproximadamente duas semanas.

A natureza da conduta denunciada não foi detalhada pela Prefeitura, que informou estar preservando o sigilo do procedimento e a identidade da adolescente.

Adolescente foi ouvida

Durante as diligências iniciais, a jovem foi ouvida pela Corregedoria Municipal, na presença dos pais, conforme informou a administração.

O servidor mencionado na denúncia permanece exercendo normalmente suas funções. Segundo a Prefeitura, ele trabalha em setor diferente daquele em que a adolescente atua, circunstância considerada pela administração para mantê-lo em atividade durante a apuração.

A Corregedoria deverá esclarecer as circunstâncias do episódio e verificar se houve eventual responsabilidade funcional do servidor.

Sigilo da apuração

A Prefeitura informou que adotará cautela na divulgação de informações para preservar a adolescente e garantir o sigilo necessário ao procedimento administrativo.

Por esse motivo, detalhes da denúncia não serão divulgados neste momento.

Segundo as informações obtidas pela reportagem, até quinta-feira não havia registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso.

A investigação administrativa segue em andamento, sem prazo de conclusão informado.

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