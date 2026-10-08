A Delegacia de Homicídios de Araçatuba iniciou as investigações para apurar a morte de um homem cujo corpo foi encontrado carbonizado em uma área verde no bairro São José, na manhã desta quinta-feira (8).
De acordo com informações apuradas pela reportagem, a vítima, que ainda não havia sido identificada, apresentava um ferimento na cabeça compatível com agressão. Além disso, testemunhas relataram ter ouvido gritos na rua durante a noite.
O corpo estava em uma área verde ao lado do Ecoponto do bairro, na Rua Rafael Manarelli. A polícia isolou o local para o trabalho da perícia técnica.
Após a liberação, os agentes encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame necroscópico. A Polícia Civil também requisitou exames de impressões digitais para tentar identificar a vítima.
Polícia encontra marcas de sangue perto do local
A cerca de 100 metros de onde o corpo foi encontrado, a polícia localizou marcas de sangue em uma esquina, em frente a uma barbearia.
A suspeita é de que as agressões tenham começado nesse ponto e continuado até a área verde, onde o homem teria sido queimado. No entanto, a dinâmica do crime ainda depende de esclarecimentos.
A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte. Até o momento, nenhum suspeito havia sido identificado.
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