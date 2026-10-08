A Delegacia de Homicídios de Araçatuba iniciou as investigações para apurar a morte de um homem cujo corpo foi encontrado carbonizado em uma área verde no bairro São José, na manhã desta quinta-feira (8).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a vítima, que ainda não havia sido identificada, apresentava um ferimento na cabeça compatível com agressão. Além disso, testemunhas relataram ter ouvido gritos na rua durante a noite.

O corpo estava em uma área verde ao lado do Ecoponto do bairro, na Rua Rafael Manarelli. A polícia isolou o local para o trabalho da perícia técnica.