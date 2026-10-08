Um motociclista de 22 anos foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (7), após fugir de uma abordagem do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático) da Guarda Civil Municipal (GCM), em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma moto com a placa adulterada e carregava uma porção de substância semelhante à maconha.

Durante patrulhamento pela Rua Gilberto Trivelato, os guardas flagraram o rapaz empinando a motocicleta, com a roda dianteira suspensa. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e iniciou uma fuga por diversas ruas da cidade.

De acordo com a GCM, o motociclista desrespeitou sinalizações de parada obrigatória e alternou o sentido de deslocamento durante a perseguição.

Suspeito caiu durante fuga