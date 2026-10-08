08 de outubro de 2026
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FUGA

Motociclista troca F por E na placa, foge da guarda e é preso

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo o registro policial, a alteração modificava a letra 'F' para 'E', dificultando a identificação do veículo
Segundo o registro policial, a alteração modificava a letra 'F' para 'E', dificultando a identificação do veículo

Um motociclista de 22 anos foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (7), após fugir de uma abordagem do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático) da Guarda Civil Municipal (GCM), em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma moto com a placa adulterada e carregava uma porção de substância semelhante à maconha.

Durante patrulhamento pela Rua Gilberto Trivelato, os guardas flagraram o rapaz empinando a motocicleta, com a roda dianteira suspensa. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e iniciou uma fuga por diversas ruas da cidade.

De acordo com a GCM, o motociclista desrespeitou sinalizações de parada obrigatória e alternou o sentido de deslocamento durante a perseguição.

Suspeito caiu durante fuga

A perseguição terminou na rua Sebastião Guimarães Corrêa, nas proximidades de uma empresa, no bairro Umuarama. O motociclista perdeu o equilíbrio, caiu e acabou abordado pelos agentes.

Durante a revista, os guardas encontraram uma pequena porção de substância semelhante à maconha.

Além disso, constataram que a placa da Honda CG 150 Fan apresentava adulteração feita com fita isolante. Segundo o registro policial, a alteração modificava a letra "F" para "E", dificultando a identificação do veículo.

Os agentes apreenderam a motocicleta, a placa e a substância encontrada. Em seguida, encaminharam o rapaz à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme o artigo 311 do Código Penal. A placa deverá passar por exame pericial.

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