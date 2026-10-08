Um motociclista de 22 anos foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (7), após fugir de uma abordagem do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático) da Guarda Civil Municipal (GCM), em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma moto com a placa adulterada e carregava uma porção de substância semelhante à maconha.
Durante patrulhamento pela Rua Gilberto Trivelato, os guardas flagraram o rapaz empinando a motocicleta, com a roda dianteira suspensa. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e iniciou uma fuga por diversas ruas da cidade.
De acordo com a GCM, o motociclista desrespeitou sinalizações de parada obrigatória e alternou o sentido de deslocamento durante a perseguição.
Suspeito caiu durante fuga
A perseguição terminou na rua Sebastião Guimarães Corrêa, nas proximidades de uma empresa, no bairro Umuarama. O motociclista perdeu o equilíbrio, caiu e acabou abordado pelos agentes.
Durante a revista, os guardas encontraram uma pequena porção de substância semelhante à maconha.
Além disso, constataram que a placa da Honda CG 150 Fan apresentava adulteração feita com fita isolante. Segundo o registro policial, a alteração modificava a letra "F" para "E", dificultando a identificação do veículo.
Os agentes apreenderam a motocicleta, a placa e a substância encontrada. Em seguida, encaminharam o rapaz à Central de Polícia Judiciária (CPJ).
A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme o artigo 311 do Código Penal. A placa deverá passar por exame pericial.
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