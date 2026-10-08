Um homem de 51 anos foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (7), após furtar um celular durante um velório em Araçatuba. A vítima conseguiu rastrear o aparelho e, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), localizar o suspeito.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deixou um iPhone 13 carregando próximo à mesa de café. No entanto, ao retornar menos de 30 minutos depois, percebeu que o telefone havia desaparecido.
Por meio do iCloud, conseguiu rastrear o celular até as proximidades de uma lanchonete. Além disso, imagens de câmeras de segurança mostraram um homem desligando o aparelho e guardando o carregador.
Suspeito confessou o furto
Durante as buscas, a vítima soube que o homem havia retornado à lanchonete e pediu apoio à GCM. Os guardas localizaram o suspeito no estabelecimento, onde a vítima o reconheceu.
Inicialmente, ele negou o furto. Entretanto, durante o deslocamento à delegacia, confessou ter levado o celular e indicou onde o havia abandonado.
Os agentes recuperaram o aparelho e o carregador em um terreno baldio na Rua Itapura. Em depoimento, o homem afirmou que entrou no velório para beber água e decidiu pegar o telefone ao encontrá-lo próximo a um bebedouro.
A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante por furto. O homem permaneceu à disposição da Justiça, enquanto a vítima recuperou o celular.
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