Um homem de 51 anos foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (7), após furtar um celular durante um velório em Araçatuba. A vítima conseguiu rastrear o aparelho e, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), localizar o suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deixou um iPhone 13 carregando próximo à mesa de café. No entanto, ao retornar menos de 30 minutos depois, percebeu que o telefone havia desaparecido.

Por meio do iCloud, conseguiu rastrear o celular até as proximidades de uma lanchonete. Além disso, imagens de câmeras de segurança mostraram um homem desligando o aparelho e guardando o carregador.

Suspeito confessou o furto