Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (7), na rua Shiguero Sakai, bairro Jandaia, em Birigui. A prisão ocorreu após policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) averiguarem uma denúncia sobre o armazenamento de grande quantidade de entorpecentes em uma residência.

De acordo com a Polícia Militar, a moradora autorizou a entrada dos policiais no imóvel e indicou o local onde as drogas estavam armazenadas.

No endereço, foram apreendidos 2.475 microtubos contendo cocaína, cerca de 600 gramas da droga a granel, além de 7 mil microtubos vazios e 500 embalagens do tipo zip lock também vazias. Uma balança digital e um aparelho celular também foram apreendidos.