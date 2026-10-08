08 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
JANDAIA

Rocam prende mulher com 2,4 mil porções de cocaína em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Policiais apreenderam 600 gramas de cocaína e materiais usados para embalar drogas
Policiais apreenderam 600 gramas de cocaína e materiais usados para embalar drogas

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (7), na rua Shiguero Sakai, bairro Jandaia, em Birigui. A prisão ocorreu após policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) averiguarem uma denúncia sobre o armazenamento de grande quantidade de entorpecentes em uma residência.

De acordo com a Polícia Militar, a moradora autorizou a entrada dos policiais no imóvel e indicou o local onde as drogas estavam armazenadas.

No endereço, foram apreendidos 2.475 microtubos contendo cocaína, cerca de 600 gramas da droga a granel, além de 7 mil microtubos vazios e 500 embalagens do tipo zip lock também vazias. Uma balança digital e um aparelho celular também foram apreendidos.

A mulher foi conduzida ao Plantão de Polícia Judiciária junto com o material. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e ela permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários