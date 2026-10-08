Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (7), na rua Shiguero Sakai, bairro Jandaia, em Birigui. A prisão ocorreu após policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) averiguarem uma denúncia sobre o armazenamento de grande quantidade de entorpecentes em uma residência.
De acordo com a Polícia Militar, a moradora autorizou a entrada dos policiais no imóvel e indicou o local onde as drogas estavam armazenadas.
No endereço, foram apreendidos 2.475 microtubos contendo cocaína, cerca de 600 gramas da droga a granel, além de 7 mil microtubos vazios e 500 embalagens do tipo zip lock também vazias. Uma balança digital e um aparelho celular também foram apreendidos.
A mulher foi conduzida ao Plantão de Polícia Judiciária junto com o material. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e ela permaneceu à disposição da Justiça.
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