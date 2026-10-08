Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (8) após ser abordado pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante a Operação Impacto, na Rodovia Senador Teotônio Vilela, em Birigui, conhecida como Guatambu. A ocorrência começou após o motociclista tentar fugir da fiscalização.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo, uma Honda CG Titan KSE de cor cinza, utilizava uma placa pertencente a uma Honda NXR 160 Bros preta. Durante a vistoria, os policiais também constataram que as numerações do chassi e do motor estavam suprimidas.
Após consultas aos sistemas e diligências, a equipe identificou que a motocicleta havia sido furtada em 2 de setembro deste ano, em Penápolis.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Birigui, onde o flagrante foi formalizado. O homem, que segundo a polícia possui antecedentes por desacato, ameaça e porte de drogas, permaneceu preso à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.