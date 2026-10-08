Um homem de 41 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui na madrugada desta quinta-feira (8), após ser abordado com uma mulher durante uma ocorrência que terminou na apreensão de aproximadamente 46 metros de fios elétricos subterrâneos que teriam sido retirados de uma via pública.

A ocorrência foi registrada por volta das 3h40, durante patrulhamento preventivo da equipe da GCM pela Avenida Nelson Calixto. Ao entrar na Rua Marco Botton, nas proximidades do número 786, os agentes visualizaram um homem e uma mulher que, ao perceberem a aproximação da viatura, entraram em uma viela próxima a um conjunto de residências e a uma garagem.

Segundo o registro policial, durante a movimentação, os dois teriam dispensado um volume. Diante da situação, os guardas realizaram a abordagem.