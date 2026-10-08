Um homem de 41 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui na madrugada desta quinta-feira (8), após ser abordado com uma mulher durante uma ocorrência que terminou na apreensão de aproximadamente 46 metros de fios elétricos subterrâneos que teriam sido retirados de uma via pública.
A ocorrência foi registrada por volta das 3h40, durante patrulhamento preventivo da equipe da GCM pela Avenida Nelson Calixto. Ao entrar na Rua Marco Botton, nas proximidades do número 786, os agentes visualizaram um homem e uma mulher que, ao perceberem a aproximação da viatura, entraram em uma viela próxima a um conjunto de residências e a uma garagem.
Segundo o registro policial, durante a movimentação, os dois teriam dispensado um volume. Diante da situação, os guardas realizaram a abordagem.
Inicialmente, conforme o boletim de ocorrência, ambos negaram ser proprietários do material dispensado. Durante a conversa com os agentes, porém, a mulher teria informado que o homem seria responsável pela retirada de fios elétricos subterrâneos instalados em via pública e indicado o ponto onde a subtração teria ocorrido.
Na averiguação do volume, foram encontrados cerca de 46 metros de fios elétricos, além de uma chave de fenda de grande porte e uma faca de grande porte. De acordo com o registro, as ferramentas teriam sido utilizadas para acessar a passagem subterrânea e realizar o corte da fiação.
A GCM também constatou que o homem apresentava machucados no rosto, já em fase de cicatrização. Questionado pelos agentes, segundo o registro, ele negou ter sido vítima de agressão.
Um engenheiro da Prefeitura de Birigui foi acionado e informou que o valor estimado da fiação seria de R$ 6 a R$ 10 por metro. Considerando a quantidade apreendida, o prejuízo estimado com os fios seria de aproximadamente R$ 276.
Os dois envolvidos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, ao Plantão Policial de Birigui. Após a análise da ocorrência pela autoridade policial, o homem permaneceu preso, enquanto foram adotadas as providências legais cabíveis em relação aos fatos.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e contou com a atuação da equipe da formada pelos GCMs Jardim e Polizel, com apoio de outras viaturas da corporação.
A investigação deverá apurar as circunstâncias da retirada dos cabos e eventual participação de outras pessoas.
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