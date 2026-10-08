O barulho provocado por motocicletas com escapamentos modificados tem causado incômodo a moradores de diferentes bairros de Araçatuba, principalmente durante a noite. Relatos encaminhados à reportagem apontam que o ruído interfere no sossego e na rotina de quem vive nas regiões afetadas.
Diante das reclamações, a reportagem procurou a Prefeitura para esclarecer quais regras se aplicam aos escapamentos, como funciona a fiscalização e quais medidas podem ser adotadas contra veículos em situação irregular.
Segundo a administração municipal, motocicletas que circulam com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante estão sujeitas às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O que diz a lei
O artigo 230, inciso XI, do CTB considera infração grave conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante.
A infração prevê multa de R$ 195,23, cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e medida administrativa de retenção do veículo para regularização.
A Prefeitura também cita a Resolução nº 993/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece exigências para equipamentos obrigatórios dos veículos, e a Lei Municipal nº 8.896, de 14 de julho de 2025, relacionada às normas de posturas e à emissão de ruídos.
Nos casos que envolvem a legislação municipal, a fiscalização pode contar com a atuação de fiscais de Posturas.
Escapamento esportivo é permitido?
A instalação de um escapamento esportivo não torna automaticamente a motocicleta irregular.
De acordo com a Prefeitura, a substituição pode ser permitida desde que o equipamento atenda às exigências legais e mantenha os dispositivos necessários ao controle de gases e ruídos.
Entre os requisitos mencionados pela administração estão a certificação aplicável do equipamento, a presença de silenciador e, conforme as características e o ano de fabricação da motocicleta, outros componentes exigidos pela regulamentação.
Assim, a fiscalização deve considerar as condições do escapamento instalado e sua conformidade com as normas, e não apenas o fato de ser diferente do modelo original.
Fiscalização e penalidades
Durante as abordagens, os agentes podem verificar as condições do sistema de escapamento, a presença dos dispositivos obrigatórios e a existência de descarga livre.
Segundo a Prefeitura, quando a infração depende da comprovação de ruído acima de determinado limite, a medição deve seguir os procedimentos técnicos aplicáveis, com equipamento apropriado, como o decibelímetro.
Já a constatação de descarga livre ou de silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante pode fundamentar autuação específica pelo CTB, sem que seja necessário demonstrar, por medição sonora, uma infração diferente daquela constatada visualmente.
Quando possível, a irregularidade deve ser corrigida no local. Caso isso não ocorra, a legislação prevê procedimentos de regularização e, nas hipóteses cabíveis, remoção do veículo.
Reclamações à noite
Os relatos recebidos pela reportagem indicam que o incômodo não está concentrado em um único bairro. Moradores reclamam principalmente da circulação noturna de motocicletas com escapamentos que produzem ruído elevado.
As queixas também mencionam bicicletas motorizadas, cuja fiscalização depende das características e do enquadramento de cada veículo.
A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) para saber se são realizadas operações específicas contra escapamentos irregulares em Araçatuba, quantas autuações foram registradas e como os agentes atuam diante das reclamações.
Até o fechamento desta reportagem, a pasta não havia respondido aos questionamentos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.