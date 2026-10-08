O barulho provocado por motocicletas com escapamentos modificados tem causado incômodo a moradores de diferentes bairros de Araçatuba, principalmente durante a noite. Relatos encaminhados à reportagem apontam que o ruído interfere no sossego e na rotina de quem vive nas regiões afetadas.

Diante das reclamações, a reportagem procurou a Prefeitura para esclarecer quais regras se aplicam aos escapamentos, como funciona a fiscalização e quais medidas podem ser adotadas contra veículos em situação irregular.

Segundo a administração municipal, motocicletas que circulam com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante estão sujeitas às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O que diz a lei