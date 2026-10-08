Os consumidores de Araçatuba e das cidades da região tiveram uma notícia positiva na conta de energia durante o mês de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou a adoção da bandeira verde, o que significa que não haverá cobrança adicional de bandeira tarifária.

A mudança ocorre depois de meses com a bandeira amarela em vigor. Com a classificação verde, o consumidor paga apenas os valores normalmente previstos na tarifa de energia, sem o acréscimo relacionado ao sistema de bandeiras.

De acordo com a Aneel, a decisão está relacionada principalmente à melhora das condições de geração de energia no país. O aumento das chuvas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, contribuiu para recuperar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas.