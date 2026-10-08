Os consumidores de Araçatuba e das cidades da região tiveram uma notícia positiva na conta de energia durante o mês de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou a adoção da bandeira verde, o que significa que não haverá cobrança adicional de bandeira tarifária.
A mudança ocorre depois de meses com a bandeira amarela em vigor. Com a classificação verde, o consumidor paga apenas os valores normalmente previstos na tarifa de energia, sem o acréscimo relacionado ao sistema de bandeiras.
De acordo com a Aneel, a decisão está relacionada principalmente à melhora das condições de geração de energia no país. O aumento das chuvas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, contribuiu para recuperar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas.
Com maior disponibilidade de água para a geração, diminui a necessidade de acionar usinas termelétricas, que possuem custos mais elevados de produção.
Para quem mora em Araçatuba, Birigui e demais municípios do noroeste paulista, a mudança representa uma redução na pressão sobre a conta mensal, principalmente para famílias que possuem consumo mais elevado.
A bandeira verde também interrompe uma sequência de meses em que a bandeira amarela estava sendo aplicada. Nesse período, havia cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.
Como funciona
Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve para informar ao consumidor sobre as condições de geração de eletricidade e os custos envolvidos na produção.
As cores indicam diferentes situações. A bandeira verde representa condições favoráveis e não acrescenta valor à conta. Já as bandeiras amarela e vermelha indicam um cenário de maior custo para geração e podem elevar o valor pago pelos consumidores.
A definição é revisada periodicamente pela agência e leva em consideração fatores como o nível dos reservatórios, as condições hidrológicas e a necessidade de utilização de fontes de energia com custos mais altos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.