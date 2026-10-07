A Polícia Civil prendeu um homem por suspeita de receptação na tarde desta quarta-feira (7), em Araçatuba. Segundo a polícia, ele conduzia uma motocicleta roubada em Araçatuba no dia 13 de setembro, nas proximidades de um shopping.

Policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), receberam informações da 3ª Delegacia de Homicídios (DH) sobre o paradeiro do veículo.

De acordo com as informações repassadas aos investigadores, um homem estaria utilizando a motocicleta para ir ao trabalho, em uma empresa próxima à Rodovia Marechal Rondon.

Suspeito alegou troca pelo Marketplace