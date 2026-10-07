A Polícia Civil prendeu um homem por suspeita de receptação na tarde desta quarta-feira (7), em Araçatuba. Segundo a polícia, ele conduzia uma motocicleta roubada em Araçatuba no dia 13 de setembro, nas proximidades de um shopping.
Policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), receberam informações da 3ª Delegacia de Homicídios (DH) sobre o paradeiro do veículo.
De acordo com as informações repassadas aos investigadores, um homem estaria utilizando a motocicleta para ir ao trabalho, em uma empresa próxima à Rodovia Marechal Rondon.
Suspeito alegou troca pelo Marketplace
Diante das informações, os investigadores fizeram buscas pela região e localizaram um homem conduzindo a motocicleta. Os policiais deram ordem de parada e ele obedeceu.
Segundo a Polícia Civil, o homem afirmou que havia conseguido a moto por meio de uma troca realizada pelo Marketplace. Ele teria entregado outro veículo em negociação com uma pessoa desconhecida.
Ainda conforme o relato apresentado à polícia, o suspeito não possuía a documentação da motocicleta.
Polícia apreende motocicleta
Após a abordagem, os policiais apreenderam a moto e deram voz de prisão ao homem por suspeita de receptação.
Em seguida, os agentes levaram o investigado e a motocicleta ao Plantão Policial de Araçatuba. A autoridade policial plantonista ratificou a prisão, segundo a Polícia Civil.
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