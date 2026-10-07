Um homem precisou ser socorrido às pressas no início da tarde desta quarta-feira (7), após sofrer uma queda e apresentar crises de convulsão em uma via do bairro Umuarama, em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na Rua Manoel Carvalho Santana. Conforme informações preliminares, o homem atravessava a rua quando caiu. Pessoas que estavam nas proximidades perceberam a situação e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando as equipes chegaram, a vítima apresentava convulsões e necessitava de atendimento imediato. Os socorristas realizaram os primeiros procedimentos e conseguiram estabilizá-la ainda no local.