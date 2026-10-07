Um homem de 74 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo dois automóveis no início da tarde desta quarta-feira (7), na rotatória localizada entre as avenidas Nove de Julho e João Cernach, em Birigui.

O acidente envolveu um Chevrolet Monza e um Fiat Uno. O idoso estava no banco de passageiro do Monza e sofreu um ferimento na região da cabeça, com sangramento provocado pelo impacto.

Ele recebeu atendimento da equipe de Resgate e foi encaminhado para atendimento médico.