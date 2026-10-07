Um homem de 74 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo dois automóveis no início da tarde desta quarta-feira (7), na rotatória localizada entre as avenidas Nove de Julho e João Cernach, em Birigui.
O acidente envolveu um Chevrolet Monza e um Fiat Uno. O idoso estava no banco de passageiro do Monza e sofreu um ferimento na região da cabeça, com sangramento provocado pelo impacto.
Ele recebeu atendimento da equipe de Resgate e foi encaminhado para atendimento médico.
De acordo com informações apuradas no local, o Fiat Uno era conduzido por outro homem, também de 74 anos. A suspeita inicial é de que o veículo tenha avançado a sinalização de parada obrigatória e atingido a lateral do Monza, que era conduzido por um homem de 52 anos.
Após ser atingido, o Monza perdeu a trajetória e acabou colidindo contra um coqueiro instalado no interior da rotatória. A dianteira do automóvel ficou bastante danificada.
A ocorrência também teve um momento de tensão envolvendo um entregador por aplicativo, de 24 anos, que passava pelo local de bicicleta no momento da batida. Ao perceber que os veículos poderiam atingir sua direção, ele pulou para dentro do espaço conhecido como “Biriguizinho”, conseguindo evitar o impacto.
O entregador não ficou ferido. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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