De um lado da mesa, um adolescente faz o papel de recrutador. Do outro, um colega tenta responder a uma pergunta comum em entrevistas de emprego: “Fale um pouco sobre você”. A cena ocorre no Casa Araçá, centro socioeducativo da Fundação Casa em Araçatuba, e prepara jovens próximos da desinternação para o mercado de trabalho.

A atividade integra o Projeto Prepara, criado pela equipe do Casa Araçá para orientar adolescentes que estão perto de deixar a medida socioeducativa. A iniciativa busca ajudá-los a enfrentar uma entrevista com mais segurança, elaborar um currículo, reconhecer habilidades e se preparar para oportunidades de emprego e aprendizagem profissional.

Durante a simulação, os adolescentes sorteiam perguntas comuns em processos seletivos. Em seguida, alternam os papéis de candidato e recrutador. Depois de cada resposta, o grupo conversa sobre postura, clareza na comunicação, apresentação pessoal e formas de abordar expectativas, experiências e objetivos profissionais.

Parcerias ajudam na preparação