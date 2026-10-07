De um lado da mesa, um adolescente faz o papel de recrutador. Do outro, um colega tenta responder a uma pergunta comum em entrevistas de emprego: “Fale um pouco sobre você”. A cena ocorre no Casa Araçá, centro socioeducativo da Fundação Casa em Araçatuba, e prepara jovens próximos da desinternação para o mercado de trabalho.
A atividade integra o Projeto Prepara, criado pela equipe do Casa Araçá para orientar adolescentes que estão perto de deixar a medida socioeducativa. A iniciativa busca ajudá-los a enfrentar uma entrevista com mais segurança, elaborar um currículo, reconhecer habilidades e se preparar para oportunidades de emprego e aprendizagem profissional.
Durante a simulação, os adolescentes sorteiam perguntas comuns em processos seletivos. Em seguida, alternam os papéis de candidato e recrutador. Depois de cada resposta, o grupo conversa sobre postura, clareza na comunicação, apresentação pessoal e formas de abordar expectativas, experiências e objetivos profissionais.
Parcerias ajudam na preparação
A iniciativa reúne a equipe multiprofissional do Casa Araçá, estudantes de Psicologia da Fundação Educacional Araçatuba (Fac-FEA) e estagiárias do Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi). A participação dos parceiros ajuda a aproximar o exercício das situações que os adolescentes poderão encontrar fora do centro.
Segundo a coordenadora pedagógica do Casa Araçá, Micheli Panini, o projeto trabalha uma ansiedade comum entre jovens que estão prestes a iniciar uma nova etapa.
“Muitos adolescentes terão a primeira experiência em um processo seletivo depois de saírem da Fundação Casa. Quando eles podem treinar essas situações, fazer perguntas e entender o que é esperado em uma entrevista, chegam mais preparados e com mais segurança para apresentar quem são, o que sabem fazer e o que desejam construir.”
Além das simulações, o Projeto Prepara oferece orientações para elaboração de currículo, palestras e conversas sobre comportamento no ambiente profissional. Quando surgem oportunidades, os jovens também podem participar de processos seletivos em empresas parceiras.
Projeto mira oportunidades após desinternação
Para o presidente da Fundação Casa, Acacio Miranda, o projeto aproxima os adolescentes da realidade do mercado de trabalho.
“A busca pelo primeiro emprego costuma trazer dúvidas: como fazer um currículo, o que dizer em uma entrevista, como lidar com a ansiedade e como se apresentar a uma empresa. O Projeto Prepara trabalha justamente esse momento. Ao ensaiar uma entrevista e reconhecer suas próprias habilidades, o adolescente se coloca em melhores condições para aproveitar uma oportunidade quando ela aparecer.”
A Fundação Casa oferece mais de 100 cursos de educação profissional básica a adolescentes que cumprem medida socioeducativa no Estado de São Paulo. Dessa forma, o Projeto Prepara complementa a formação ao orientar os jovens sobre como apresentar seus conhecimentos e habilidades diante de uma oportunidade profissional.
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