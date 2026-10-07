O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) instala, nesta quinta-feira (8), o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Nhandeara. A solenidade será realizada às 14h, de forma virtual.

Cejusc busca acordos entre as partes

Os Cejuscs são unidades do Poder Judiciário voltadas à conciliação e mediação de conflitos. Dessa forma, atendem tanto casos pré-processuais, quando ainda não existe ação ajuizada, quanto demandas que já tramitam na Justiça.

Entre as questões que podem chegar ao Cejusc estão pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcio, acidentes de trânsito, dívidas, relações de consumo e conflitos de vizinhança. Não há limite de valor da causa.