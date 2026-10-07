O corpo de um homem de 56 anos, desaparecido desde 1º de outubro, foi encontrado na manhã de terça-feira (6), dentro de um carro submerso no Rio Montalvão, em Santo Expedito, na região de Presidente Prudente. A localização foi confirmada pela Polícia Civil.
A vítima trabalhava como gestor de fazenda e morava em Flórida Paulista. Segundo informações prestadas por familiares à polícia, ele havia viajado a Santo Expedito para ministrar um curso sobre manejo de seringueiras em uma propriedade rural.
Durante a estadia, ficou hospedado em um hotel da cidade. No início da tarde de 1º de outubro, os familiares perderam contato com ele cerca de dez minutos depois de sua saída do estabelecimento. O homem seguia em direção a Flórida Paulista.
Investigação
A família registrou o desaparecimento em 3 de outubro. A partir daí, a Delegacia de Polícia de Santo Expedito e a 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Presidente Prudente iniciaram as buscas.
A Polícia Militar e o helicóptero Águia também participaram dos trabalhos. Segundo a Polícia Civil, as equipes analisaram imagens de câmeras de segurança, ouviram pessoas e utilizaram recursos tecnológicos para tentar identificar o trajeto percorrido pela vítima.
As diligências levaram os policiais a uma estrada rural que liga a Rodovia Júlio Budiski à Rodovia Raimundo Maiolini, nas proximidades da divisa com o distrito de Ameliópolis, em Presidente Prudente.
Vestígios na ponte
Na segunda-feira (5), os investigadores encontraram marcas de frenagem em uma ponte de madeira sobre o Rio Montalvão. Também localizaram fragmentos da lataria de um veículo em um barranco às margens do rio.
Com o anoitecer, as buscas foram interrompidas e retomadas na manhã seguinte pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de mergulhadores.
Durante os trabalhos, os bombeiros localizaram o automóvel submerso e encontraram o corpo do homem em seu interior.
A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame necroscópico.
A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte. A hipótese inicial é de acidente de trânsito, mas a dinâmica da ocorrência ainda depende do resultado da investigação.
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