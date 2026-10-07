07 de outubro de 2026
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BUSCAS ENCERRADAS

Desaparecido é encontrado morto dentro de carro em rio

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Polícia Civil
Gestor de fazenda, de 56 anos, estava desaparecido desde 1º de outubro; veículo foi localizado submerso no Rio Montalvão, em Santo Expedito
Gestor de fazenda, de 56 anos, estava desaparecido desde 1º de outubro; veículo foi localizado submerso no Rio Montalvão, em Santo Expedito

O corpo de um homem de 56 anos, desaparecido desde de outubro, foi encontrado na manhã de terça-feira (6), dentro de um carro submerso no Rio Montalvão, em Santo Expedito, na região de Presidente Prudente. A localização foi confirmada pela Polícia Civil.

A vítima trabalhava como gestor de fazenda e morava em Flórida Paulista. Segundo informações prestadas por familiares à polícia, ele havia viajado a Santo Expedito para ministrar um curso sobre manejo de seringueiras em uma propriedade rural.

Durante a estadia, ficou hospedado em um hotel da cidade. No início da tarde de de outubro, os familiares perderam contato com ele cerca de dez minutos depois de sua saída do estabelecimento. O homem seguia em direção a Flórida Paulista.

Investigação

A família registrou o desaparecimento em 3 de outubro. A partir daí, a Delegacia de Polícia de Santo Expedito e a Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Presidente Prudente iniciaram as buscas.

A Polícia Militar e o helicóptero Águia também participaram dos trabalhos. Segundo a Polícia Civil, as equipes analisaram imagens de câmeras de segurança, ouviram pessoas e utilizaram recursos tecnológicos para tentar identificar o trajeto percorrido pela vítima.

As diligências levaram os policiais a uma estrada rural que liga a Rodovia Júlio Budiski à Rodovia Raimundo Maiolini, nas proximidades da divisa com o distrito de Ameliópolis, em Presidente Prudente.

Vestígios na ponte

Na segunda-feira (5), os investigadores encontraram marcas de frenagem em uma ponte de madeira sobre o Rio Montalvão. Também localizaram fragmentos da lataria de um veículo em um barranco às margens do rio.

Com o anoitecer, as buscas foram interrompidas e retomadas na manhã seguinte pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de mergulhadores.

Durante os trabalhos, os bombeiros localizaram o automóvel submerso e encontraram o corpo do homem em seu interior.

A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame necroscópico.

A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte. A hipótese inicial é de acidente de trânsito, mas a dinâmica da ocorrência ainda depende do resultado da investigação.

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