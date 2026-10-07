O corpo de um homem de 56 anos, desaparecido desde 1º de outubro, foi encontrado na manhã de terça-feira (6), dentro de um carro submerso no Rio Montalvão, em Santo Expedito, na região de Presidente Prudente. A localização foi confirmada pela Polícia Civil.

A vítima trabalhava como gestor de fazenda e morava em Flórida Paulista. Segundo informações prestadas por familiares à polícia, ele havia viajado a Santo Expedito para ministrar um curso sobre manejo de seringueiras em uma propriedade rural.

Durante a estadia, ficou hospedado em um hotel da cidade. No início da tarde de 1º de outubro, os familiares perderam contato com ele cerca de dez minutos depois de sua saída do estabelecimento. O homem seguia em direção a Flórida Paulista.

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