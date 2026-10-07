Araçatuba definiu novas diretrizes para quatro museus municipais por meio de leis publicadas nesta terça-feira (6) no Diário Oficial. As normas estabelecem objetivos, acervos e formas de atuação das instituições.

As medidas abrangem o Museu da Imagem, do Som e da Comunicação Alcides Mazzini (MISC), o Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues, o Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon e o Museu Araçatubense de Artes Plásticas (MAAP).

As quatro instituições passam a ser caracterizadas como museus públicos, municipais e sem fins lucrativos, vinculados à Secretaria Municipal de Cultura. Além disso, deverão atuar na preservação, pesquisa, documentação e divulgação dos respectivos acervos.