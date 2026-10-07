Uma mulher de 61 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após perder R$ 400 em um golpe aplicado por um homem que conheceu pelas redes sociais. O suspeito teria se passado por delegado de polícia e ameaçado a vítima com uma suposta prisão para exigir dinheiro.
O caso foi registrado na terça-feira (6). Segundo o boletim de ocorrência, a mulher começou a conversar com o homem pelo Facebook. Após alguns dias, ele teria enviado uma imagem de conteúdo pornográfico e perguntado se ela havia gostado.
A conversa prosseguiu pelo WhatsApp, quando o suspeito passou a fazer ameaças. Ele afirmou que a mulher poderia ser presa por supostamente ter recebido e compartilhado conteúdo pornográfico envolvendo um menor de idade com necessidades especiais.
Para dar credibilidade à história, o homem teria se apresentado como delegado de polícia.
Exigência de dinheiro
O suspeito exigiu R$ 3,6 mil, alegando que o valor seria utilizado para pagar uma suposta fiança e evitar a prisão da vítima.
A mulher respondeu que tinha apenas R$ 400. Conforme relatou à polícia, acabou transferindo o dinheiro para uma conta bancária indicada pelo homem, registrada em nome de outra pessoa.
Mesmo após receber a quantia, o suspeito continuou fazendo exigências. Dessa vez, pediu mais R$ 600, novamente sob a ameaça de que a mulher poderia ser presa caso não efetuasse o pagamento.
Desconfiada, a vítima percebeu que havia caído em um golpe e procurou a Polícia Civil.
Investigação
O caso será investigado para identificar os envolvidos e apurar as circunstâncias das ameaças e da transferência bancária.
A ocorrência apresenta características de um golpe em que criminosos utilizam falsas acusações e se passam por autoridades policiais para intimidar vítimas e exigir pagamentos.
A orientação é desconfiar de abordagens desse tipo, não realizar transferências e procurar a polícia. O pagamento de fiança, quando legalmente cabível, segue procedimentos oficiais e não deve ser feito para contas particulares indicadas por desconhecidos em aplicativos de mensagens.
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