Uma mulher de 61 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba após perder R$ 400 em um golpe aplicado por um homem que conheceu pelas redes sociais. O suspeito teria se passado por delegado de polícia e ameaçado a vítima com uma suposta prisão para exigir dinheiro.

O caso foi registrado na terça-feira (6). Segundo o boletim de ocorrência, a mulher começou a conversar com o homem pelo Facebook. Após alguns dias, ele teria enviado uma imagem de conteúdo pornográfico e perguntado se ela havia gostado.

A conversa prosseguiu pelo WhatsApp, quando o suspeito passou a fazer ameaças. Ele afirmou que a mulher poderia ser presa por supostamente ter recebido e compartilhado conteúdo pornográfico envolvendo um menor de idade com necessidades especiais.