O Aeroporto de Araçatuba deve registrar aumento de aproximadamente 14% no movimento de passageiros durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12). A estimativa é de que cerca de 1,3 mil pessoas passem pelo terminal, entre embarques e desembarques, de sexta-feira (9) até o feriado.

Segundo a ASP – Aeroportos Paulistas, concessionária responsável pela administração do terminal, estão previstos 14 pousos e decolagens no período, crescimento de aproximadamente 16,5% em relação ao mesmo feriado de 2025.

No ano passado, o aeroporto recebeu cerca de 1,1 mil passageiros e registrou 12 operações aéreas.