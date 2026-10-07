O Aeroporto de Araçatuba deve registrar aumento de aproximadamente 14% no movimento de passageiros durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12). A estimativa é de que cerca de 1,3 mil pessoas passem pelo terminal, entre embarques e desembarques, de sexta-feira (9) até o feriado.
Segundo a ASP – Aeroportos Paulistas, concessionária responsável pela administração do terminal, estão previstos 14 pousos e decolagens no período, crescimento de aproximadamente 16,5% em relação ao mesmo feriado de 2025.
No ano passado, o aeroporto recebeu cerca de 1,1 mil passageiros e registrou 12 operações aéreas.
A programação inclui voos regulares das companhias Azul e Gol, com ligações para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e para o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.
Movimento regional
Nos três aeroportos administrados pela ASP — Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente —, a previsão é de aproximadamente 16,4 mil passageiros e 157 pousos e decolagens durante o feriado prolongado.
Em comparação com o mesmo período de 2025, a expectativa é de crescimento de 4% no fluxo de passageiros e de 9% no número de operações aéreas.
São José do Rio Preto deverá concentrar a maior movimentação, com aproximadamente 12,2 mil passageiros e 116 pousos e decolagens.
A estimativa representa aumento de 2,5% no número de viajantes. Já as operações devem crescer cerca de 9,5%, passando de 106 para 116.
Desde setembro, o aeroporto também conta com voos diários da Latam para Brasília (DF), ampliando as opções de conexão para passageiros da região.
Presidente Prudente
No Aeroporto de Presidente Prudente, a previsão é de mais de 2,8 mil passageiros, distribuídos em 27 pousos e decolagens.
O movimento esperado é aproximadamente 7% superior ao registrado no feriado de 2025, quando cerca de 2,6 mil pessoas utilizaram o terminal.
O aeroporto mantém voos regulares para Campinas, Congonhas, Porto Seguro (BA) e Natal (RN), operados pelas companhias Azul e Gol, conforme a programação informada pela concessionária.
Para João Paulo Neves, coordenador da ASP, o crescimento previsto reforça a importância dos aeroportos regionais na ligação entre o interior paulista e diferentes destinos do país.
Segundo ele, as equipes e a estrutura dos terminais estão preparadas para atender ao aumento da demanda com segurança e eficiência.
A orientação aos passageiros é chegar com antecedência, conferir os horários dos voos e verificar possíveis alterações diretamente com as companhias aéreas.
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