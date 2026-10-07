O dia 12 de outubro, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, será marcado por missas, procissões, carreatas e momentos de oração em diferentes cidades da região de Araçatuba. A programação reúne celebrações especiais em paróquias de Araçatuba e também nas regiões pastorais de Birigui e Guararapes.
Em Araçatuba, onde está localizada a Catedral Nossa Senhora Aparecida, a programação inclui celebrações em diversas comunidades. Entre os horários divulgados estão missas às 7h30, 8h30, 9h e 9h30, além de procissão prevista para o dia 7 de outubro, às 19h, na Paróquia São Francisco e Santa Clara.
A Diocese de Araçatuba também já realizou nos últimos anos uma programação especial para a data, com novenas, missas e ações de devoção em suas paróquias.
Programação em Araçatuba
Confira os horários informados para as paróquias da região pastoral de Araçatuba:
- São Paulo: missa às 9h30
- Santo Antônio de Pádua: missa às 8h30
- Nossa Senhora de Fátima: missa às 8h30
- São Francisco de Assis: missa às 9h
- Divino Espírito Santo: missa às 7h30
- Imaculado Coração de Maria: missa às 9h
- São João Batista e São Judas Tadeu: missa às 9h
- São Francisco e Santa Clara: procissão no dia 7 de outubro, às 19h
- São Sebastião: celebração às 9h, no salão paroquial, na Rua Vereador Ado Campos, 2680.
Birigui também terá missas e procissão
Na Região Pastoral de Birigui, a programação reúne celebrações em Birigui e cidades próximas.
Na Paróquia Imaculada Conceição, em Birigui, haverá missa às 7h e, às 18h, procissão, saindo da Matriz em direção às comunidades Nossa Senhora Aparecida e São Benedito.
Também estão previstos:
- São Brás – Birigui: missa às 9h30
- São Benedito e São Cristóvão – Birigui: missa às 7h30
- Santo Antônio – Coroados: missa às 8h
- São José – Piacatu: missa às 10h
- São Pedro Apóstolo – Gabriel Monteiro: missa às 8h
- Nossa Senhora das Graças – Santópolis: missa às 9h
Andradina e região
Na Região Pastoral de Andradina, a programação inclui celebrações em seis comunidades:
- São Sebastião – Andradina: 17h, em conjunto com Nossa Senhora das Graças
- Nossa Senhora das Graças – Andradina: 17h, em conjunto com São Sebastião
- São José – Murutinga: 9h
- São José – Castilho: 18h30
- Nossa Senhora do Bonfim – Nova Independência: 9h
- Nossa Senhora Aparecida – Guaraçaí: 7h30
Guararapes e outras cidades também celebram a Padroeira
Na Região Pastoral de Guararapes, a programação inclui missas e procissões em diferentes municípios.
Em Guararapes, a Paróquia Imaculada Conceição terá celebração às 8h30. Em Rubiácea, a Paróquia São Francisco de Assis terá missa às 18h. Em Valparaíso, a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora terá programação com 6h e caminhada. Em Lavínia, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida terá uma programação especial no próprio dia 12 de outubro: 10h, carreata; 18h, procissão; e 19h30, Santa Missa. Já em Mirandópolis, a Paróquia São João Batista terá procissão às 7h e Santa Missa às 8h.
Uma devoção que começou há mais de 300 anos
A história de Nossa Senhora Aparecida remonta a 1717, quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia encontraram uma imagem quebrada de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba do Sul. Segundo a tradição, depois de encontrarem a imagem, os pescadores voltaram a lançar as redes e conseguiram uma grande quantidade de peixes. O episódio marcou o início da devoção que se espalharia pelo país.
A imagem permaneceu inicialmente na casa de Felipe Pedroso, onde moradores se reuniam para rezar. Com o crescimento da devoção e dos relatos de graças alcançadas, foi construída uma capela para receber os fiéis. O primeiro templo dedicado à devoção foi inaugurado em 26 de julho de 1745, no Morro dos Coqueiros, em Aparecida.
Antes de Aparecida, o Brasil teve outro padroeiro
Embora Nossa Senhora Aparecida seja hoje reconhecida como a Padroeira Principal do Brasil, esse título não existiu desde o início da história do país. Antes dela, São Pedro de Alcântara recebeu o título de padroeiro do Brasil, por solicitação de Dom Pedro I, em 1826.
A mudança veio mais de um século depois. Em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como Padroeira Principal de todo o Brasil. A cerimônia solene de proclamação ocorreu no Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1931.
Desde então, a devoção à Padroeira se tornou uma das maiores manifestações religiosas do país. O dia 12 de outubro foi declarado feriado nacional em 1980, reforçando a importância da data no calendário brasileiro.
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