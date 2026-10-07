O dia 12 de outubro, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, será marcado por missas, procissões, carreatas e momentos de oração em diferentes cidades da região de Araçatuba. A programação reúne celebrações especiais em paróquias de Araçatuba e também nas regiões pastorais de Birigui e Guararapes.

Em Araçatuba, onde está localizada a Catedral Nossa Senhora Aparecida, a programação inclui celebrações em diversas comunidades. Entre os horários divulgados estão missas às 7h30, 8h30, 9h e 9h30, além de procissão prevista para o dia 7 de outubro, às 19h, na Paróquia São Francisco e Santa Clara.

A Diocese de Araçatuba também já realizou nos últimos anos uma programação especial para a data, com novenas, missas e ações de devoção em suas paróquias.

Programação em Araçatuba