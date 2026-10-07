07 de outubro de 2026
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ATAQUE

Homem é preso após tentar atacar vítima com faca em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima sofreu cortes nas mãos ao tentar se defender durante ataque
Vítima sofreu cortes nas mãos ao tentar se defender durante ataque

Um homem foi preso após uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (6), no bairro Vila Dona Eugênia, em Penápolis. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um estabelecimento comercial quando o suspeito tentou golpeá-la com uma faca.

A vítima conseguiu se defender, mas sofreu cortes superficiais nas duas mãos. Após o ataque, o autor fugiu do local e foi localizado posteriormente por policiais militares.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso.

Segundo relato apresentado pelo próprio suspeito aos policiais, a tentativa de agressão teria sido motivada pela participação da vítima na denúncia de um furto ocorrido na noite anterior.

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