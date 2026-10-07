Um homem foi preso após uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (6), no bairro Vila Dona Eugênia, em Penápolis. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um estabelecimento comercial quando o suspeito tentou golpeá-la com uma faca.
A vítima conseguiu se defender, mas sofreu cortes superficiais nas duas mãos. Após o ataque, o autor fugiu do local e foi localizado posteriormente por policiais militares.
O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso.
Segundo relato apresentado pelo próprio suspeito aos policiais, a tentativa de agressão teria sido motivada pela participação da vítima na denúncia de um furto ocorrido na noite anterior.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.