Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (6), no bairro Alvorada, em Araçatuba. Policiais militares da Força Tática chegaram ao local após receberem uma denúncia e encontraram o suspeito entregando um objeto a outra pessoa, que fugiu.

Ao perceber a presença dos policiais, o homem correu para dentro de uma residência. Segundo a PM, ele resistiu à abordagem e foi contido. Com o suspeito foram encontradas uma porção de maconha, três porções de cocaína e R$ 20.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram outras 23 porções de cocaína, 15 porções de maconha, oito pedras de crack e R$ 2.600 em dinheiro.