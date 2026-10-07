Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (6), no bairro Alvorada, em Araçatuba. Policiais militares da Força Tática chegaram ao local após receberem uma denúncia e encontraram o suspeito entregando um objeto a outra pessoa, que fugiu.
Ao perceber a presença dos policiais, o homem correu para dentro de uma residência. Segundo a PM, ele resistiu à abordagem e foi contido. Com o suspeito foram encontradas uma porção de maconha, três porções de cocaína e R$ 20.
Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram outras 23 porções de cocaína, 15 porções de maconha, oito pedras de crack e R$ 2.600 em dinheiro.
O suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. Após se lesionar durante a resistência, recebeu atendimento médico e foi liberado.
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