Depois de uma temporada marcada por crise esportiva, rebaixamento e mudança no comando, a Associação Esportiva Araçatuba (AEA) tenta iniciar uma nova fase fora das quatro linhas. O clube apresentou o AEA Social - Ano I, projeto que pretende oferecer formação gratuita no futebol para 60 jovens de 14 a 19 anos.
A iniciativa será desenvolvida em parceria com o Esporte Clube Futuro e prevê três treinamentos semanais, além de uniformes, chuteiras, bolas, materiais esportivos e lanche para os participantes. A proposta é criar um núcleo de formação voltado a adolescentes de Araçatuba, ampliando a presença do clube na comunidade.
O projeto surge em um momento delicado da história recente da AEA. Em março, o time foi matematicamente rebaixado da Série A4 do Campeonato Paulista após perder por 6 a 0 para o Penapolense. A campanha terminou com problemas no elenco e até um W.O. na competição.
A crise também atingiu a direção do clube. Em abril, o então presidente Rodrigo Francisco da Silva foi afastado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo após um processo de impedimento. Em junho, Guilherme Lucca Reis Nishikawa assumiu a presidência executiva, com mandato previsto até dezembro.
A nova gestão passou a defender uma reorganização administrativa e financeira e um planejamento para o futuro do futebol profissional. Em setembro, Nishikawa também esteve na Federação Paulista de Futebol para apresentar o cenário atual da associação e os projetos em desenvolvimento.
Projeto social
É nesse processo divulgado nessa semana recebeu autorização para captar R$ 396.441 por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e atualmente está na etapa de busca por recursos.
A proposta prevê que pessoas físicas e empresas possam destinar parte do Imposto de Renda devido a projetos esportivos aprovados, conforme as regras da legislação. A captação não depende de um único apoiador e poderá reunir diferentes participantes para alcançar o valor necessário à execução do projeto.
Além da formação esportiva, a iniciativa representa uma tentativa de aproximar novamente a AEA de crianças, adolescentes e famílias de Araçatuba. A atual administração tem colocado a reaproximação com a torcida e a preparação de uma nova geração de torcedores entre as prioridades do clube.
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