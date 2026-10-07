Depois de uma temporada marcada por crise esportiva, rebaixamento e mudança no comando, a Associação Esportiva Araçatuba (AEA) tenta iniciar uma nova fase fora das quatro linhas. O clube apresentou o AEA Social - Ano I, projeto que pretende oferecer formação gratuita no futebol para 60 jovens de 14 a 19 anos.

A iniciativa será desenvolvida em parceria com o Esporte Clube Futuro e prevê três treinamentos semanais, além de uniformes, chuteiras, bolas, materiais esportivos e lanche para os participantes. A proposta é criar um núcleo de formação voltado a adolescentes de Araçatuba, ampliando a presença do clube na comunidade.

O projeto surge em um momento delicado da história recente da AEA. Em março, o time foi matematicamente rebaixado da Série A4 do Campeonato Paulista após perder por 6 a 0 para o Penapolense. A campanha terminou com problemas no elenco e até um W.O. na competição.