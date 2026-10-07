O Governo de São Paulo autorizou a abertura de um novo concurso público para preencher 200 vagas destinadas à formação de cadetes da Polícia Militar. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (1º), e os aprovados têm previsão de ingresso na corporação em janeiro de 2028.
A organização do processo ficará sob responsabilidade da própria Polícia Militar, que ainda deverá publicar o edital com todas as regras, etapas e datas da seleção. O documento será o responsável por detalhar o cronograma e os procedimentos para os candidatos.
O novo concurso ocorre enquanto outra seleção para 200 vagas de cadetes, autorizada anteriormente, ainda está em andamento. Além disso, a PM mantém processos seletivos para outras carreiras, incluindo soldados, tenentes músicos e tenentes médicos.
Quem pode participar
A seleção para cadete prevê diferentes etapas, incluindo provas objetivas e dissertativas, testes de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica e análise de conduta social e documentação.
Podem concorrer brasileiros com idade entre 17 e 30 anos, exceto integrantes da própria Polícia Militar. Também é necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente e estar em situação regular com as obrigações eleitorais e, para homens, militares.
O edital também estabelece altura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens. A remuneração básica inicial prevista para o cargo de cadete é de R$ 5.460,65.
Formação no Barro Branco
Os candidatos aprovados passam pelo Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo.
Em julho deste ano, 174 cadetes receberam o espadim durante uma cerimônia que marcou uma etapa da formação. A turma também será a primeira a concluir o curso com dupla graduação: bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e bacharelado em Direito.
Ao final da formação, o espadim utilizado pelos cadetes é substituído pela espada de oficial, símbolo tradicional das solenidades da Polícia Militar.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.