O Governo de São Paulo autorizou a abertura de um novo concurso público para preencher 200 vagas destinadas à formação de cadetes da Polícia Militar. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (1º), e os aprovados têm previsão de ingresso na corporação em janeiro de 2028.

A organização do processo ficará sob responsabilidade da própria Polícia Militar, que ainda deverá publicar o edital com todas as regras, etapas e datas da seleção. O documento será o responsável por detalhar o cronograma e os procedimentos para os candidatos.

O novo concurso ocorre enquanto outra seleção para 200 vagas de cadetes, autorizada anteriormente, ainda está em andamento. Além disso, a PM mantém processos seletivos para outras carreiras, incluindo soldados, tenentes músicos e tenentes médicos.

Quem pode participar