Motoristas que passam pelo cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Rua 7 de Dezembro, em Birigui, devem ficar atentos às alterações temporárias no trânsito provocadas pelos danos causados pelo vendaval na estrutura do semáforo.

Uma nova estrutura já foi instalada no local, mas o equipamento ainda não voltou a operar. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a previsão é que o sistema seja restabelecido na sexta-feira (9), a partir das 14h, após a conclusão dos serviços.

Enquanto o semáforo permanece desligado, o cruzamento conta com sinalização provisória. Quem trafega pela Rua 7 de Dezembro em direção à Rua Saudades não poderá atravessar a Barão do Rio Branco e deverá fazer a conversão à direita.