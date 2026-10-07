07 de outubro de 2026
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MUDANÇAS NO CENTRO

Semáforo danificado muda trânsito em cruzamento de Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Birigui
Motoristas terão mudanças na circulação até a conclusão dos reparos, na sexta-feira
Motoristas terão mudanças na circulação até a conclusão dos reparos, na sexta-feira

Motoristas que passam pelo cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Rua 7 de Dezembro, em Birigui, devem ficar atentos às alterações temporárias no trânsito provocadas pelos danos causados pelo vendaval na estrutura do semáforo.

Uma nova estrutura já foi instalada no local, mas o equipamento ainda não voltou a operar. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a previsão é que o sistema seja restabelecido na sexta-feira (9), a partir das 14h, após a conclusão dos serviços.

Enquanto o semáforo permanece desligado, o cruzamento conta com sinalização provisória. Quem trafega pela Rua 7 de Dezembro em direção à Rua Saudades não poderá atravessar a Barão do Rio Branco e deverá fazer a conversão à direita.

Na Rua Barão do Rio Branco, o trecho opera com apenas uma faixa de circulação. A conversão para a Rua 7 de Dezembro continua permitida, desde que os motoristas sigam a sinalização instalada no local.

A orientação aos condutores é reduzir a velocidade, redobrar a atenção ao se aproximar do cruzamento e respeitar as indicações provisórias. A expectativa é que a circulação seja normalizada após as 14h de sexta-feira, com a conclusão do serviço e a reativação do semáforo.

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