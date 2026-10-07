Morreu nesta terça-feira (6), em Birigui, Manoel Ramos Soares, conhecido por sua atuação junto à Polícia Mirim do município. A notícia do falecimento causa comoção entre pessoas que acompanharam sua trajetória e sua contribuição para a formação de jovens na cidade.
Durante décadas, Manoel Ramos Soares, o sargento Ramos, esteve ligado à Polícia Mirim de Birigui, instituição criada na decada de 70 e que marcou a formação de diferentes gerações de jovens do município. Ao longo de sua trajetória, atuou diretamente na orientação e acompanhamento dos alunos, contribuindo para uma proposta que unia disciplina, responsabilidade, cidadania e preparação para a vida profissional.
Registros históricos do Rotary Club de Birigui mostram o reconhecimento recebido pelo policial. Em janeiro de 1994, o então 1º Sargento Ramos foi homenageado pelo clube com uma placa de prata pelos relevantes serviços prestados junto à Polícia Mirim.
Já em 2011, ele recebeu, durante as comemorações do centenário da cidade, Diploma de Honra ao Mérito em uma solenidade realizada no Instituto Educacional Gumercindo Paiva Castro (Polícia Mirim), por iniciativa do Executivo Municipal.
Velório
O corpo de Manoel Ramos Soares será velado nesta quarta-feira (7), na Capela Bom Pastor, em Birigui. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada publicamente.
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