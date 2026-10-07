Morreu nesta terça-feira (6), em Birigui, Manoel Ramos Soares, conhecido por sua atuação junto à Polícia Mirim do município. A notícia do falecimento causa comoção entre pessoas que acompanharam sua trajetória e sua contribuição para a formação de jovens na cidade.

Durante décadas, Manoel Ramos Soares, o sargento Ramos, esteve ligado à Polícia Mirim de Birigui, instituição criada na decada de 70 e que marcou a formação de diferentes gerações de jovens do município. Ao longo de sua trajetória, atuou diretamente na orientação e acompanhamento dos alunos, contribuindo para uma proposta que unia disciplina, responsabilidade, cidadania e preparação para a vida profissional.

Registros históricos do Rotary Club de Birigui mostram o reconhecimento recebido pelo policial. Em janeiro de 1994, o então 1º Sargento Ramos foi homenageado pelo clube com uma placa de prata pelos relevantes serviços prestados junto à Polícia Mirim.