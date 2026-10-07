Araçatuba participará da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que começa nesta quinta-feira (8) e segue até 18 de outubro, em Votuporanga. O município será representado por uma delegação de aproximadamente 280 pessoas, entre atletas, integrantes das comissões técnicas e profissionais de apoio.

A participação é coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação. Nesta edição, os Jogos reunirão representantes de 155 municípios, com disputas em 28 modalidades esportivas.

Araçatuba terá atletas e equipes inscritos em 20 modalidades e categorias, incluindo competições masculinas e femininas.