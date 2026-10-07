Araçatuba participará da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que começa nesta quinta-feira (8) e segue até 18 de outubro, em Votuporanga. O município será representado por uma delegação de aproximadamente 280 pessoas, entre atletas, integrantes das comissões técnicas e profissionais de apoio.
A participação é coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação. Nesta edição, os Jogos reunirão representantes de 155 municípios, com disputas em 28 modalidades esportivas.
Araçatuba terá atletas e equipes inscritos em 20 modalidades e categorias, incluindo competições masculinas e femininas.
A delegação participará de provas de atletismo, bocha, capoeira, damas, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, wrestling e xadrez.
Equipes masculinas e femininas
O município terá representantes masculinos e femininos em atletismo, capoeira, damas, handebol, judô, karatê, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.
Também participará das disputas de bocha masculina, futsal feminino, ginástica rítmica, voleibol masculino e wrestling masculino.
A programação inclui competições individuais e coletivas, com participação de atletas de diferentes modalidades ao longo dos 11 dias de evento.
Estrutura de apoio
Durante os Jogos, a delegação de Araçatuba ficará alojada na Escola Estadual Cícero Barbosa Lima Junior, localizada na rua Brasília, nº 3.474, no bairro Vale do Sol, em Votuporanga.
Além dos atletas e integrantes das comissões técnicas, o município contará com profissionais responsáveis pela manutenção e pelo funcionamento do alojamento.
A equipe de apoio incluirá cozinheiras, trabalhadores da limpeza, profissionais de manutenção, encanador, eletricista e servidores administrativos.
A estrutura permanecerá em funcionamento durante a competição, oferecendo suporte às equipes que representarão Araçatuba nos Jogos Abertos do Interior.
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