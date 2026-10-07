07 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Motociclista fica ferido após atropelar cachorro e cair

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência

Um motociclista de 30 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (6), na Rua Wanderley Martins Vinhotti, no bairro Portal da Pérola 2, em Birigui.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o homem caído no chão, apresentando ferimentos no rosto, na mão direita e nas pernas, além de escoriações nos joelhos.

Uma equipe de resgate esteve no endereço e prestou os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde passou por avaliação médica.

Conforme relatos obtidos no local, o acidente teria ocorrido depois que o motociclista atropelou um cachorro que atravessava a via. Após o impacto, ele teria perdido o controle da direção e caído.

A documentação do condutor e da motocicleta estava regular. Após o atendimento da ocorrência, o veículo ficou sob responsabilidade de outro motorista, que possuía habilitação.
As circunstâncias do acidente foram registradas pelas autoridades.

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