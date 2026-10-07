Um motociclista de 30 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (6), na Rua Wanderley Martins Vinhotti, no bairro Portal da Pérola 2, em Birigui.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o homem caído no chão, apresentando ferimentos no rosto, na mão direita e nas pernas, além de escoriações nos joelhos.

Uma equipe de resgate esteve no endereço e prestou os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde passou por avaliação médica.