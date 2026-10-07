Dois homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (6) após serem encontrados transportando 540 frascos de perfumes de origem estrangeira sem a documentação fiscal exigida, em Andradina, na região de Araçatuba.
A abordagem ocorreu por volta das 12h33, no km 199 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária inserida na Operação Impacto.
De acordo com a corporação, equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (2º BPRv) pararam o veículo ocupado pelos dois suspeitos. Durante a vistoria, os policiais localizaram a carga de perfumes, que não possuía a documentação fiscal necessária para comprovar a regularidade da entrada e do transporte dos produtos.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal, em Araçatuba, onde a mercadoria foi apresentada e apreendida. Conforme informado pela polícia, os produtos foram avaliados em aproximadamente R$ 45 mil.
Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, os dois homens possuem antecedentes criminais relacionados ao crime de contrabando.
Na unidade da Polícia Federal, ambos foram autuados em flagrante por descaminho. Após o pagamento de fiança e a realização dos depoimentos, os envolvidos foram liberados para responder ao caso em liberdade.
A apreensão impediu que a carga fosse transportada irregularmente e gerou, segundo a polícia, um prejuízo estimado em R$ 45 mil aos envolvidos.
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