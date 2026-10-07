Dois homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (6) após serem encontrados transportando 540 frascos de perfumes de origem estrangeira sem a documentação fiscal exigida, em Andradina, na região de Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 12h33, no km 199 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária inserida na Operação Impacto.

De acordo com a corporação, equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (2º BPRv) pararam o veículo ocupado pelos dois suspeitos. Durante a vistoria, os policiais localizaram a carga de perfumes, que não possuía a documentação fiscal necessária para comprovar a regularidade da entrada e do transporte dos produtos.