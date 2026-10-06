Um borracheiro procurou a Polícia Civil de Araçatuba após relatar ter sido agredido com um capacete e ameaçado de morte pelo ex-companheiro de sua atual namorada. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (5), no estabelecimento onde a vítima trabalha.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao local aparentemente alterado e iniciou uma discussão com o borracheiro. Durante o desentendimento, teria feito ameaças de morte e atingido o rosto da vítima com um capacete, provocando um golpe na região do nariz.

O borracheiro afirmou que empurrou o homem para tentar interromper a agressão. Mesmo assim, segundo seu relato, o suspeito voltou a ameaçá-lo.