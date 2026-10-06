Um borracheiro procurou a Polícia Civil de Araçatuba após relatar ter sido agredido com um capacete e ameaçado de morte pelo ex-companheiro de sua atual namorada. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (5), no estabelecimento onde a vítima trabalha.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao local aparentemente alterado e iniciou uma discussão com o borracheiro. Durante o desentendimento, teria feito ameaças de morte e atingido o rosto da vítima com um capacete, provocando um golpe na região do nariz.
O borracheiro afirmou que empurrou o homem para tentar interromper a agressão. Mesmo assim, segundo seu relato, o suspeito voltou a ameaçá-lo.
O conflito estaria relacionado ao relacionamento da vítima com uma mulher que tem duas filhas pequenas com o suspeito. O casal atual está junto há aproximadamente um ano.
Medida protetiva
Conforme o registro policial, a mulher possui medida protetiva contra o ex-companheiro desde janeiro deste ano, em razão de episódios anteriores de comportamento agressivo e ameaças.
Apesar da determinação judicial, o homem continuaria tentando estabelecer contato com ela, segundo as informações apresentadas à polícia.
No domingo (4), durante a entrega das crianças, o borracheiro teria intermediado o encontro para evitar contato direto entre o suspeito e a mulher.
Na ocasião, o homem teria questionado a ausência da ex-companheira e sido informado de que havia uma medida protetiva em vigor.
Na manhã seguinte, ele teria procurado o borracheiro no local de trabalho e ocorrido a agressão.
Investigação
Após o episódio, a mulher foi orientada pela Polícia Civil a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para relatar as supostas tentativas de contato e eventual descumprimento da medida protetiva.
O borracheiro manifestou interesse em representar criminalmente pelas ameaças e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame de corpo de delito.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Araçatuba e deverá ser encaminhada à unidade responsável pela investigação.
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