Lucas Pavanato (PL) foi o deputado federal eleito por São Paulo mais votado em Araçatuba no primeiro turno das Eleições 2026, realizado no domingo (4). Ele recebeu 13.630 votos no município, segundo os dados da Justiça Eleitoral apresentados no levantamento.

O resultado considera apenas os candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara dos Deputados e os votos recebidos por eles em Araçatuba, independentemente de seu domicílio eleitoral ou de sua região de atuação política.

Entre os eleitos, Erika Hilton (PSOL) aparece na segunda posição, com 3.559 votos, seguida por Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL), com 3.364.