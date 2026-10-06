Lucas Pavanato (PL) foi o deputado federal eleito por São Paulo mais votado em Araçatuba no primeiro turno das Eleições 2026, realizado no domingo (4). Ele recebeu 13.630 votos no município, segundo os dados da Justiça Eleitoral apresentados no levantamento.
O resultado considera apenas os candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara dos Deputados e os votos recebidos por eles em Araçatuba, independentemente de seu domicílio eleitoral ou de sua região de atuação política.
Entre os eleitos, Erika Hilton (PSOL) aparece na segunda posição, com 3.559 votos, seguida por Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL), com 3.364.
Renato Bolsonaro (PL) recebeu 1.995 votos, enquanto Sâmia Bomfim (PSOL) somou 1.636 e Kim Kataguiri (Missão), 1.583.
Também ultrapassaram mil votos no município Marcio Alvino (PL), com 1.405; Enrico Misasi, com 1.224; Sargento Nantes (PP), com 1.150; e Guilherme Piai (Republicanos), com 1.004.
Outros deputados eleitos
Entre os demais candidatos eleitos que receberam votos em Araçatuba, Capitão Augusto (PL) somou 946, seguido por Jefferson Campos (PL), com 924; Altair Moraes, com 903; e Marina Helena (Novo), com 896.
Professora Luciene Cavalcante (PSOL) recebeu 808 votos, enquanto Delegado Paulo Bilynskyj (PL) teve 758.
Também aparecem no levantamento Delegado Bruno Lima, com 623 votos; Guilherme Cortez (PSOL), com 595; Tabata Amaral (PSB), com 580; Thiago dos Reis (PT), com 560; João Paulo Cunha (PT), com 558; Pastor Marco Feliciano (PL), com 539; e Nilto Tatto (PT), também com 539.
Mais de 100 mil votos válidos
Na eleição para deputado federal, Araçatuba registrou 112.389 votos, conforme os números apresentados no levantamento.
Desse total, 103.946 foram válidos, sendo 101.478 votos nominais, destinados diretamente aos candidatos, e 2.468 votos de legenda, atribuídos aos partidos.
Houve ainda 5.253 votos em branco, 3.159 nulos e 31 anulados sub judice.
A distribuição dos votos mostra que candidatos de diferentes partidos e regiões do Estado receberam apoio do eleitorado de Araçatuba, embora a eleição dos deputados federais seja definida pela votação em todo o Estado de São Paulo, conforme as regras do sistema proporcional.
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