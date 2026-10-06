A abstenção em Araçatuba voltou a superar os 22% no primeiro turno das Eleições 2026. Dos 145.128 eleitores aptos a votar no município, 32.529 não compareceram às urnas no domingo (4), o equivalente a 22,41% do eleitorado.
O percentual representa uma pequena redução em relação às eleições gerais de 2022, quando a abstenção chegou a 22,78%, com 33.799 eleitores ausentes.
Na comparação entre os dois pleitos, o número de eleitores que não votaram caiu em 1.270. A redução, porém, ocorreu em um cenário de diminuição do eleitorado cadastrado no município.
Abstenção acima de 20% desde 2014
Nas últimas quatro eleições gerais, a abstenção em Araçatuba permaneceu acima de 20%.
Em 2014, o índice foi de 20,36%. Quatro anos depois, subiu para 23,23%, o maior percentual entre os quatro pleitos analisados.
Em 2022, houve redução para 22,78%, seguida de nova queda em 2026, quando a taxa chegou a 22,41%.
Apesar das duas reduções consecutivas, a proporção de eleitores ausentes continua superior à registrada em 2014.
Eleitorado diminuiu
Outro dado relevante é a redução no número de eleitores aptos a votar em Araçatuba.
Em 2022, o município tinha 153.442 eleitores cadastrados. Em 2026, esse total caiu para 145.128, uma diminuição de 8.314 pessoas, equivalente a aproximadamente 5,4% em quatro anos.
No primeiro turno deste ano, 112.599 eleitores compareceram às urnas, o equivalente a 77,59% do eleitorado.
Cenário nacional
No Brasil, a abstenção no primeiro turno de 2026 foi de 21,07%, segundo os dados apresentados no levantamento. O percentual ficou ligeiramente acima do registrado nas eleições de 2022.
Em Araçatuba, a taxa de ausência foi 1,34 ponto percentual superior à média nacional.
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