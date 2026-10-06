A abstenção em Araçatuba voltou a superar os 22% no primeiro turno das Eleições 2026. Dos 145.128 eleitores aptos a votar no município, 32.529 não compareceram às urnas no domingo (4), o equivalente a 22,41% do eleitorado.

O percentual representa uma pequena redução em relação às eleições gerais de 2022, quando a abstenção chegou a 22,78%, com 33.799 eleitores ausentes.

Na comparação entre os dois pleitos, o número de eleitores que não votaram caiu em 1.270. A redução, porém, ocorreu em um cenário de diminuição do eleitorado cadastrado no município.