06 de outubro de 2026
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CIRCO NA PRAÇA

AraçAlegria terá nove espetáculos gratuitos em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Festival será realizado de 10 a 18 de outubro, com apresentações em praças e no Teatro São João; programação inclui três oficinas e atrações para todas as idades
Festival será realizado de 10 a 18 de outubro, com apresentações em praças e no Teatro São João; programação inclui três oficinas e atrações para todas as idades

A 4ª edição do Festival Nacional de Circo-Teatro de Araçatuba, o AraçAlegria, será realizada de 10 a 18 de outubro, com nove espetáculos e três oficinas formativas. Todas as atividades serão gratuitas e terão classificação livre, segundo a organização.

Com o lema “Transformando praças em picadeiros e a cidade em plateia”, o festival levará apresentações de palhaçaria, acrobacias e teatro de rua a diferentes espaços públicos do município.

A programação contará com companhias de Maringá (PR), Americana (SP), Jundiaí (SP) e Presidente Prudente (SP), além de atividades em Araçatuba.

Praças e teatro recebem atrações

Durante os nove dias de programação, o AraçAlegria ocupará o Teatro São João, as praças Paraíso, Florisval de Oliveira, São João e Getúlio Vargas, além do Bosque dos Araçás.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Vanessa Manarelli, a proposta é aproximar a população das diferentes linguagens circenses.

“O AraçAlegria vai transformar praças e o teatro em verdadeiros picadeiros, aproximando o público das mais diversas linguagens circenses. É uma iniciativa que fortalece a cultura, amplia o acesso da população às manifestações artísticas e valoriza Araçatuba como um espaço de formação e circulação cultural”, afirmou.

O festival é realizado pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com produção da Casa do Teatro e apoio do Sesc São Paulo.

Oficinas e formação artística

Além dos nove espetáculos, a programação inclui três oficinas voltadas à formação artística.

Para Charles Ferlete, produtor da Casa do Teatro, a parceria entre o poder público e instituições culturais contribui para ampliar o acesso às atividades.

“O palhaço não muda o mundo, mas muda a forma como olhamos para ele. A união entre o poder público, a produção independente e o apoio de instituições como o Sesc fortalece a nossa capacidade de oferecer atrações sem qualquer custo para a população, assegurando o direito à cultura”, destacou.

Ferlete também ressalta o potencial do festival para movimentar a economia criativa local, com a circulação de artistas, equipes técnicas e espectadores, beneficiando setores como hospedagem, alimentação e serviços.

Quarta edição

Desde a primeira edição, o AraçAlegria já passou por 16 espaços, entre praças, teatros e centros comunitários, e reuniu mais de 20 companhias e artistas de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Segundo a organização, o público acumulado das edições anteriores ultrapassa duas mil pessoas.

A programação desta edição será realizada de 10 a 18 de outubro, com entrada gratuita.

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