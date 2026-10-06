A 4ª edição do Festival Nacional de Circo-Teatro de Araçatuba, o AraçAlegria, será realizada de 10 a 18 de outubro, com nove espetáculos e três oficinas formativas. Todas as atividades serão gratuitas e terão classificação livre, segundo a organização.

Com o lema “Transformando praças em picadeiros e a cidade em plateia”, o festival levará apresentações de palhaçaria, acrobacias e teatro de rua a diferentes espaços públicos do município.

A programação contará com companhias de Maringá (PR), Americana (SP), Jundiaí (SP) e Presidente Prudente (SP), além de atividades em Araçatuba.

Praças e teatro recebem atrações