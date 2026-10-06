A 4ª edição do Festival Nacional de Circo-Teatro de Araçatuba, o AraçAlegria, será realizada de 10 a 18 de outubro, com nove espetáculos e três oficinas formativas. Todas as atividades serão gratuitas e terão classificação livre, segundo a organização.
Com o lema “Transformando praças em picadeiros e a cidade em plateia”, o festival levará apresentações de palhaçaria, acrobacias e teatro de rua a diferentes espaços públicos do município.
A programação contará com companhias de Maringá (PR), Americana (SP), Jundiaí (SP) e Presidente Prudente (SP), além de atividades em Araçatuba.
Praças e teatro recebem atrações
Durante os nove dias de programação, o AraçAlegria ocupará o Teatro São João, as praças Paraíso, Florisval de Oliveira, São João e Getúlio Vargas, além do Bosque dos Araçás.
Segundo a secretária municipal de Cultura, Vanessa Manarelli, a proposta é aproximar a população das diferentes linguagens circenses.
“O AraçAlegria vai transformar praças e o teatro em verdadeiros picadeiros, aproximando o público das mais diversas linguagens circenses. É uma iniciativa que fortalece a cultura, amplia o acesso da população às manifestações artísticas e valoriza Araçatuba como um espaço de formação e circulação cultural”, afirmou.
O festival é realizado pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com produção da Casa do Teatro e apoio do Sesc São Paulo.
Oficinas e formação artística
Além dos nove espetáculos, a programação inclui três oficinas voltadas à formação artística.
Para Charles Ferlete, produtor da Casa do Teatro, a parceria entre o poder público e instituições culturais contribui para ampliar o acesso às atividades.
“O palhaço não muda o mundo, mas muda a forma como olhamos para ele. A união entre o poder público, a produção independente e o apoio de instituições como o Sesc fortalece a nossa capacidade de oferecer atrações sem qualquer custo para a população, assegurando o direito à cultura”, destacou.
Ferlete também ressalta o potencial do festival para movimentar a economia criativa local, com a circulação de artistas, equipes técnicas e espectadores, beneficiando setores como hospedagem, alimentação e serviços.
Quarta edição
Desde a primeira edição, o AraçAlegria já passou por 16 espaços, entre praças, teatros e centros comunitários, e reuniu mais de 20 companhias e artistas de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
Segundo a organização, o público acumulado das edições anteriores ultrapassa duas mil pessoas.
A programação desta edição será realizada de 10 a 18 de outubro, com entrada gratuita.
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