A Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba regulamentou os horários de funcionamento das escolas municipais de Educação Infantil e estabeleceu que crianças matriculadas em período integral devem permanecer nas unidades por, no mínimo, sete horas e, no máximo, dez horas por dia.
As regras constam da Portaria SME nº 84, de 2 de outubro de 2026, publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial do Município, com vigência a partir da mesma data.
De acordo com a regulamentação, as unidades funcionarão das 7h às 17h30, totalizando dez horas e meia de funcionamento diário. Esse período, porém, não significa que cada criança poderá permanecer na escola durante todo o expediente.
Para os alunos matriculados em período integral, a permanência deverá respeitar o limite de dez horas diárias. O cálculo será feito com base nos horários efetivos de entrada e saída, registrados pela unidade.
Saída até as 17h30
A portaria estabelece que o intervalo entre 17h e 17h30 integra o horário de funcionamento das escolas, mas será destinado especialmente à saída das crianças, à conclusão das atividades e aos procedimentos de encerramento do atendimento.
Cada unidade definirá os horários de entrada e saída conforme a organização das turmas, devendo comunicá-los previamente aos pais ou responsáveis.
Em situações específicas, os horários poderão ser individualizados, desde que respeitadas as normas da Secretaria Municipal de Educação.
Atrasos serão registrados
A regulamentação também estabelece procedimentos para situações de atraso. Nesses casos, a escola deverá registrar a ocorrência e orientar os responsáveis sobre a necessidade de cumprir os horários definidos.
Segundo o secretário municipal de Educação, Duarte Heitor, o funcionamento das unidades por dez horas e meia busca assegurar a qualidade do atendimento e do processo educativo.
“Cuidar e educar são indissociáveis no percurso de formação integral da criança na primeira infância. Família, escola e sociedade devem estar alinhadas em todas as ações educativas para garantir respeito a uma infância humanizada”, afirmou.
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