A Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba regulamentou os horários de funcionamento das escolas municipais de Educação Infantil e estabeleceu que crianças matriculadas em período integral devem permanecer nas unidades por, no mínimo, sete horas e, no máximo, dez horas por dia.

As regras constam da Portaria SME nº 84, de 2 de outubro de 2026, publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial do Município, com vigência a partir da mesma data.

De acordo com a regulamentação, as unidades funcionarão das 7h às 17h30, totalizando dez horas e meia de funcionamento diário. Esse período, porém, não significa que cada criança poderá permanecer na escola durante todo o expediente.