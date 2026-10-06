Um empresário de 54 anos registrou prejuízo de R$ 184.737,83 após ser vítima de um suposto golpe bancário em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, duas movimentações financeiras foram realizadas na conta da empresa sem sua autorização, depois que ele repassou códigos de segurança a uma mulher que se apresentou como funcionária do banco.

O empresário procurou a Central de Polícia Judiciária na noite desta segunda-feira (5) para registrar a ocorrência.

De acordo com o relato à polícia, ele havia encerrado recentemente uma sociedade e passado a ser o único proprietário da empresa. Em razão da alteração contratual, precisava atualizar o cadastro da pessoa jurídica na instituição financeira.