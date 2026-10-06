06 de outubro de 2026
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FALSA BANCÁRIA

Empresário perde R$ 184,7 mil em golpe bancário em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo | Folha da Região
Ao perceber que poderia ter sido vítima de um golpe, o empresário procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência
Ao perceber que poderia ter sido vítima de um golpe, o empresário procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência

Um empresário de 54 anos registrou prejuízo de R$ 184.737,83 após ser vítima de um suposto golpe bancário em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, duas movimentações financeiras foram realizadas na conta da empresa sem sua autorização, depois que ele repassou códigos de segurança a uma mulher que se apresentou como funcionária do banco.

O empresário procurou a Central de Polícia Judiciária na noite desta segunda-feira (5) para registrar a ocorrência.

De acordo com o relato à polícia, ele havia encerrado recentemente uma sociedade e passado a ser o único proprietário da empresa. Em razão da alteração contratual, precisava atualizar o cadastro da pessoa jurídica na instituição financeira.

Nesse período, recebeu contato de uma mulher que se apresentou como funcionária do banco e ofereceu ajuda para realizar o procedimento.

Códigos de segurança

No dia 2 de outubro, a suposta funcionária orientou o empresário a acessar o aplicativo bancário pelo celular. Durante o procedimento, foram gerados códigos de autenticação, conhecidos como tokens, que ele repassou à interlocutora.

Segundo o boletim de ocorrência, o aplicativo apresentou problemas de acesso durante as tentativas. Mesmo assim, a mulher insistiu para que ele continuasse tentando entrar no sistema.

Três dias depois, o empresário tentou retomar o contato com a suposta funcionária, mas não conseguiu. Desconfiado, procurou diretamente o banco.

Conforme o relato, a instituição informou que não havia funcionário com o nome utilizado pela mulher.

Prejuízo de R$ 184,7 mil

Ao consultar o extrato da conta empresarial, a vítima identificou duas movimentações que afirmou não reconhecer: uma de R$ 103.399,02 e outra de R$ 81.338,81.

As operações totalizaram R$ 184.737,83.

O empresário registrou o caso na Polícia Civil. A ocorrência deverá ser investigada pelo setor de Crimes Virtuais, para identificar os responsáveis e esclarecer como as operações foram realizadas.

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