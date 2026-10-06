Um empresário de 54 anos registrou prejuízo de R$ 184.737,83 após ser vítima de um suposto golpe bancário em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, duas movimentações financeiras foram realizadas na conta da empresa sem sua autorização, depois que ele repassou códigos de segurança a uma mulher que se apresentou como funcionária do banco.
O empresário procurou a Central de Polícia Judiciária na noite desta segunda-feira (5) para registrar a ocorrência.
De acordo com o relato à polícia, ele havia encerrado recentemente uma sociedade e passado a ser o único proprietário da empresa. Em razão da alteração contratual, precisava atualizar o cadastro da pessoa jurídica na instituição financeira.
Nesse período, recebeu contato de uma mulher que se apresentou como funcionária do banco e ofereceu ajuda para realizar o procedimento.
Códigos de segurança
No dia 2 de outubro, a suposta funcionária orientou o empresário a acessar o aplicativo bancário pelo celular. Durante o procedimento, foram gerados códigos de autenticação, conhecidos como tokens, que ele repassou à interlocutora.
Segundo o boletim de ocorrência, o aplicativo apresentou problemas de acesso durante as tentativas. Mesmo assim, a mulher insistiu para que ele continuasse tentando entrar no sistema.
Três dias depois, o empresário tentou retomar o contato com a suposta funcionária, mas não conseguiu. Desconfiado, procurou diretamente o banco.
Conforme o relato, a instituição informou que não havia funcionário com o nome utilizado pela mulher.
Prejuízo de R$ 184,7 mil
Ao consultar o extrato da conta empresarial, a vítima identificou duas movimentações que afirmou não reconhecer: uma de R$ 103.399,02 e outra de R$ 81.338,81.
As operações totalizaram R$ 184.737,83.
O empresário registrou o caso na Polícia Civil. A ocorrência deverá ser investigada pelo setor de Crimes Virtuais, para identificar os responsáveis e esclarecer como as operações foram realizadas.
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