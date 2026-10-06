Os candidatos a deputado estadual e federal da região de Araçatuba tiveram votações variadas nas Eleições 2026, mas nenhum dos nomes da região conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ou na Câmara dos Deputados. Entre os estaduais, Dilador (PSD) e Pugina (PL) foram os mais votados e terminaram como segundos suplentes. Já na disputa federal, Otávio Gomes (PSD), de Ilha Solteira, teve 28.868 votos, enquanto Ícaro do Atamor (MDB) foi o mais votado entre os candidatos de Araçatuba, com 27.726.
O resultado mantém a região sem representantes eleitos nos dois legislativos. A última eleição em que a região conseguiu eleger um deputado estadual foi em 2018, quando Roque Barbiere, de Birigui, conquistou uma cadeira na Alesp.
Confira abaixo a votação de todos os candidatos da região que disputaram as vagas de deputado estadual e deputado federal.
Votação dos candidatos a deputado estadual
Araçatuba
- Dilador (PSD) — 65.589 votos — 2º suplente
- Pugina (PL) — 58.337 votos — 2º suplente
- Dr. Filipe Fornari (Republicanos) — 9.591 votos
- Luis Boatto (Solidariedade) — 4.336 votos
- Dr. Luciano Gomes (DC) — 1.341 votos
- Fred Wilson (Mobiliza) — 1.303 votos
- Sargento Parra (Novo) — 1.377 votos
Andradina
- Guilherme Pugliese (União) — 4.180 votos
- Edgar Dourado (PSDB) — 1.871 votos
Birigui
- André Fermino (PP) — 21.256 votos
Ilha Solteira
- Marly Souza (Agir) — 312 votos
Mirandópolis
- Everton Sodário (PRD) — 122 votos
Penápolis
- Dr. Samir (Avante) — 7.786 votos
Pereira Barreto
- Fernando Canevari (Rede) — 183 votos
Votação dos candidatos a deputado federal
Araçatuba
- Ícaro do Atamor (MDB) — 27.726 votos
- Edna Flor (Pode) — 8.400 votos
- Cido Saraiva (Avante) — 7.684 votos
- Dr. Flávio Salatino (PRD) — 3.935 votos
- Netinho Maia (PSB) — 1.876 votos
- Nei Giron (DC) — 1.243 votos
- Alex Guru (Republicanos) — 641 votos
Andradina
- Hugo Zamboni (MDB) — 4.006 votos
- Professor Luzimar (PSB) — 2.781 votos
- Silas Carlos (PDT) — 1.160 votos
- Grilo Instrutor de Auto Escola (Rede) — 136 votos
Birigui
- Luciana Gatti (PSOL) — 5.096 votos
- Professor Gilmar (PSB) — 746 votos
Ilha Solteira
- Otávio Gomes (PSD) — 28.868 votos
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