06 de outubro de 2026
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Veja quantos votos cada candidato da região recebeu em 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Apesar de votações expressivas, nenhum candidato da região foi eleito para a Câmara ou Alesp
Apesar de votações expressivas, nenhum candidato da região foi eleito para a Câmara ou Alesp

Os candidatos a deputado estadual e federal da região de Araçatuba tiveram votações variadas nas Eleições 2026, mas nenhum dos nomes da região conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ou na Câmara dos Deputados. Entre os estaduais, Dilador (PSD) e Pugina (PL) foram os mais votados e terminaram como segundos suplentes. Já na disputa federal, Otávio Gomes (PSD), de Ilha Solteira, teve 28.868 votos, enquanto Ícaro do Atamor (MDB) foi o mais votado entre os candidatos de Araçatuba, com 27.726.

O resultado mantém a região sem representantes eleitos nos dois legislativos. A última eleição em que a região conseguiu eleger um deputado estadual foi em 2018, quando Roque Barbiere, de Birigui, conquistou uma cadeira na Alesp.

Confira abaixo a votação de todos os candidatos da região que disputaram as vagas de deputado estadual e deputado federal.

Votação dos candidatos a deputado estadual

Araçatuba

  • Dilador (PSD) — 65.589 votos — 2º suplente
  • Pugina (PL) — 58.337 votos — 2º suplente
  • Dr. Filipe Fornari (Republicanos) — 9.591 votos
  • Luis Boatto (Solidariedade) — 4.336 votos
  • Dr. Luciano Gomes (DC) — 1.341 votos
  • Fred Wilson (Mobiliza) — 1.303 votos
  • Sargento Parra (Novo) — 1.377 votos

Andradina

  • Guilherme Pugliese (União) — 4.180 votos
  • Edgar Dourado (PSDB) — 1.871 votos

Birigui

  • André Fermino (PP) — 21.256 votos

Ilha Solteira

  • Marly Souza (Agir) — 312 votos

Mirandópolis

  • Everton Sodário (PRD) — 122 votos

Penápolis

  • Dr. Samir (Avante) — 7.786 votos

Pereira Barreto

  • Fernando Canevari (Rede) — 183 votos

Votação dos candidatos a deputado federal

Araçatuba

  • Ícaro do Atamor (MDB) — 27.726 votos
  • Edna Flor (Pode) — 8.400 votos
  • Cido Saraiva (Avante) — 7.684 votos
  • Dr. Flávio Salatino (PRD) — 3.935 votos
  • Netinho Maia (PSB) — 1.876 votos
  • Nei Giron (DC) — 1.243 votos
  • Alex Guru (Republicanos) — 641 votos

Andradina

  • Hugo Zamboni (MDB) — 4.006 votos
  • Professor Luzimar (PSB) — 2.781 votos
  • Silas Carlos (PDT) — 1.160 votos
  • Grilo Instrutor de Auto Escola (Rede) — 136 votos

Birigui

  • Luciana Gatti (PSOL) — 5.096 votos
  • Professor Gilmar (PSB) — 746 votos

Ilha Solteira

  • Otávio Gomes (PSD) — 28.868 votos

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