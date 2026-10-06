Os candidatos a deputado estadual e federal da região de Araçatuba tiveram votações variadas nas Eleições 2026, mas nenhum dos nomes da região conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ou na Câmara dos Deputados. Entre os estaduais, Dilador (PSD) e Pugina (PL) foram os mais votados e terminaram como segundos suplentes. Já na disputa federal, Otávio Gomes (PSD), de Ilha Solteira, teve 28.868 votos, enquanto Ícaro do Atamor (MDB) foi o mais votado entre os candidatos de Araçatuba, com 27.726.

O resultado mantém a região sem representantes eleitos nos dois legislativos. A última eleição em que a região conseguiu eleger um deputado estadual foi em 2018, quando Roque Barbiere, de Birigui, conquistou uma cadeira na Alesp.

Confira abaixo a votação de todos os candidatos da região que disputaram as vagas de deputado estadual e deputado federal.

Votação dos candidatos a deputado estadual