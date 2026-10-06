Duas das quatro crianças que ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa, apresentaram evolução clínica e deixaram a UTI Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba.
A atualização foi divulgada pela instituição na manhã desta terça-feira (6). Duas crianças continuam internadas na UTI, sendo que uma delas permanece em estado grave, porém estável.
O caso mais delicado é o de um menino de 6 anos, que continua sob cuidados intensivos e apresenta quadro clínico considerado grave, embora estável.
Também permanece na UTI um menino de 9 anos. Segundo a Santa Casa, ele apresenta boa evolução após ter sido submetido a uma cirurgia para correção de fraturas nos braços e nas pernas. O procedimento ocorreu no dia seguinte à colisão.
As outras duas vítimas, uma menina de 10 anos e um menino de 7 anos, tiveram melhora suficiente para deixar a UTI. Eles permanecem agora em leitos de enfermaria, sob observação médica.
Tragédia aconteceu no fim de setembro
O acidente ocorreu por volta das 19h15 de 27 de setembro, no km 263,750 da SP-425, em Barbosa.
As quatro crianças estavam no banco traseiro de um Volkswagen Gol, que se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão-trator Iveco/Stralis, que tracionava um semirreboque Facchini/SRF 4LO.
O motorista do automóvel e uma mulher que estava no banco dianteiro morreram ainda no local da batida.
As crianças foram inicialmente socorridas em estado grave para o Pronto-Socorro de Penápolis. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas para a Santa Casa de Araçatuba.
Investigação ainda busca esclarecer colisão
A dinâmica do acidente ainda é investigada. Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, não foi possível determinar no local qual dos veículos teria provocado a colisão.
O motorista do caminhão passou pelo teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.
As circunstâncias que levaram à colisão frontal deverão ser esclarecidas durante a investigação.
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