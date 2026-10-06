Duas das quatro crianças que ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa, apresentaram evolução clínica e deixaram a UTI Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba.

A atualização foi divulgada pela instituição na manhã desta terça-feira (6). Duas crianças continuam internadas na UTI, sendo que uma delas permanece em estado grave, porém estável.

O caso mais delicado é o de um menino de 6 anos, que continua sob cuidados intensivos e apresenta quadro clínico considerado grave, embora estável.