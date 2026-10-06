06 de outubro de 2026
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ATUALIZAÇÃO

Duas crianças deixam UTI após grave acidente na SP-425

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Guilherme Renan/FR
Duas vítimas seguem internadas na Santa Casa de Araçatuba
Duas vítimas seguem internadas na Santa Casa de Araçatuba

Duas das quatro crianças que ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa, apresentaram evolução clínica e deixaram a UTI Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba.

A atualização foi divulgada pela instituição na manhã desta terça-feira (6). Duas crianças continuam internadas na UTI, sendo que uma delas permanece em estado grave, porém estável.

O caso mais delicado é o de um menino de 6 anos, que continua sob cuidados intensivos e apresenta quadro clínico considerado grave, embora estável.

Também permanece na UTI um menino de 9 anos. Segundo a Santa Casa, ele apresenta boa evolução após ter sido submetido a uma cirurgia para correção de fraturas nos braços e nas pernas. O procedimento ocorreu no dia seguinte à colisão.

As outras duas vítimas, uma menina de 10 anos e um menino de 7 anos, tiveram melhora suficiente para deixar a UTI. Eles permanecem agora em leitos de enfermaria, sob observação médica.

Tragédia aconteceu no fim de setembro

O acidente ocorreu por volta das 19h15 de 27 de setembro, no km 263,750 da SP-425, em Barbosa.
As quatro crianças estavam no banco traseiro de um Volkswagen Gol, que se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão-trator Iveco/Stralis, que tracionava um semirreboque Facchini/SRF 4LO.

O motorista do automóvel e uma mulher que estava no banco dianteiro morreram ainda no local da batida.

As crianças foram inicialmente socorridas em estado grave para o Pronto-Socorro de Penápolis. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas para a Santa Casa de Araçatuba.

Investigação ainda busca esclarecer colisão

A dinâmica do acidente ainda é investigada. Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, não foi possível determinar no local qual dos veículos teria provocado a colisão.

O motorista do caminhão passou pelo teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

As circunstâncias que levaram à colisão frontal deverão ser esclarecidas durante a investigação.

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